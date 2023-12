AEX stijgt verder Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend hoger. Rond de klok van half elf won de AEX 0,6 procent op 794,37 punten. Het belooft een rustige dag te worden. Wel staat optie-expiratie nog op de agenda. Het is Quadruple Witching Day, wat betekent dat alle optieseries vandaag expireren. Mogelijk zorgt dat nog voor extra beweging, waarschuwden analisten van IG. De Dow Jones index sloot donderdag op een nieuw hoogtepunt. Woensdag werd voor het eerst de 37.000 punten doorbroken. Ook de S&P 500 is dicht bij een nieuw record. Beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx merkte op dat de onverwachts 'dovish' woorden van Fed-voorzitter Jerome Powell op woensdag nog na-ebden op de beurzen. De expert wees onder meer op cijfers over de Amerikaanse detailhandelsverkopen, die op donderdag meevielen. "Samen met recente mildere inflatiecijfers versterkte dit de hoop dat de Fed een zachte landing voor de economie zou kunnen realiseren. Dit ideale scenario zorgt momenteel voor een positieve stemming op de aandelenbeurzen", aldus Blekemolen. "De beurzen wereldwijd zijn in topvorm in de afgelopen twee weken en er lijkt geen einde aan te komen", aldus de analisten van IG. Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management adviseerde vooral belegd te blijven. De financiële markten waren al bezig met een Sinterklaasrally, maar nu de Fed voor volgend jaar drie renteverlagingen verwacht, kan deze ook doorzetten in een Kerstrally, aldus Juvyns. Zo 'dovish' klonken de Europese Centrale Bank en de Bank of England donderdagmiddag echter niet. Beide centrale banken handhaafden net als de Fed hun huidige rentestanden, maar maakten ook duidelijk dat beleggers in Europa nog niet hoeven te rekenen op spoedige renteverlagingen. "We hebben het helemaal niet over renteverlagingen gehad", zei ECB-voorzitter Christine Lagarde tijdens haar persmoment. "We zijn data-afhankelijk, niet tijdsafhankelijk", aldus Lagarde. Vanochtend bleek de Europese economie verder te zijn gekrompen in december. De inkoopmanagersindex van S&P Global daalde van 47,6 naar 47,0, terwijl er was gerekend op een stijgin tot 48,2. Volgens hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank blijft het met de cijfers van vanochtend nog altijd zeer waarschijnlijk dat de economie van de muntunie in een recessie belandt. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0957. De olieprijzen stegen licht. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging Prosus aan kop met een winst van 1,5 procent. Het Chinese Tencent won in Hongkong bijna 3 procent. Besi, ASMI en ASML stegen tot 1,5 procent, na een positief rapport van Citi Research, waarin de koersdoelen voor deze aandelen werden verhoogd. DSM-Firmenich sloot de rij met een verlies van 1,3 procent. In de AMX won fitnessketen Basic-Fit 1,7 procent. Air France-KLM won daarnaast 1,9 procent. De doelstellingen die de luchtvaartmaatschappij donderdag presenteerde, noemde ING ambitieus. In de AScX won Avantium 6,0 procent op 3,72 euro. Berenberg verhoogde het koersdoel voor het aandeel van 4,40 naar 4,60 euro met handhaving van het koopadvies. Ebusco won 3,1 procent, nadat de koers eerder deze week daalde na een outlookverlaging en een emissie. Bron: ABM Financial News

