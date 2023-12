ING: "Ambitieuze doelstellingen van Air France-KLM" Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft donderdag een ambitieuze outlook afgegeven. Dit stelde analist Quirijn Mulder van ING vrijdag in een rapport. Mulder merkte na een gesprek met de luchtvaartmaatschappij op dat er veel verbeteringen zijn geweest bij Air France-KLM. "Dit biedt zicht op verdere omzetverbeteringen”, ook dankzij inkomsten uit nieuwe activiteiten, productiviteitsverbeteringen en minder investeringen, aldus Mulder. "Het gevolg is dat de winstgevendheid flink omhoog kan, met marges van meer dan 8 procent in 2028", stelde de analist, wijzend op een hogere kasstroom, een positieve balans en een terugkeer naar een investment grade bij Fitch en S&P. ING denkt dat de analistenconsensus voor de jaren na 2025 omhoog kan. Het grootste risico is volgens Mulder de huidige nog beperkte concurrentie, die op ieder moment kan toenemen. ING handhaafde het Houden advies op Air France-KLM met een koersdoel van 12,00 euro. Het aandeel steeg vrijdagochtend met 2,0 procent tot 13,56 euro. Bron: ABM Financial News

