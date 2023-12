Omzet Hennes & Mauritz stagneert Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hennes & Mauritz heeft in het afgelopen kwartaal een vlakke omzet geboekt. Dit bleek vrijdag uit omzetcijfers van het Zweedse modebedrijf. De omzet in het vierde kwartaal, dat liep tot en met 30 november, kwam uit op 62,6 miljard Zweedse kroon, omgerekend circa 5,6 miljard euro, vergelijkbaar met de omzet een jaar eerder in dezelfde periode. In lokale valuta gemeten daalde de omzet met 4 procent. En zonder Rusland en Wit-Rusland daalde de omzet met 1 procent. In het hele boekjaar 2023 steeg de omzet van de Zweedse modeketen met 6 procent tot 236 miljard kroon. Op 31 januari verschijnen de volledige cijfers over het afgelopen jaar. Bron: ABM Financial News

