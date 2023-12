Citi verhoogt koersdoelen halfgeleideraandelen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Citi Research heeft vrijdag de koersdoelen voor ASML, ASMI en Besi verhoogd. Dit bleek uit een sectorrapport van de Amerikaanse zakenbank. Voor ASML en ASMI gingen de koersdoelen van respectievelijk 780 en 450 euro naar 900 en 560 euro. Beide aandelen blijven op de kooplijst van de bank. Voor Besi werd het koersdoel verhoogd van 100 naar 150 euro, maar hier bleef het advies Houden. "We denken dat Europese techbedrijven in hardware in 2024 beter dan de brede markt zullen presteren, dankzij een combinatie van cyclisch herstel en structurele groei", schreven de analisten vrijdag in hun rapport. De cyclus heeft inmiddels de bodem achter zich, menen de analisten, die duidelijke tekenen zien dat de markt aantrekt, vooral bij smartphones en pc's. Ook rekenen de analisten niet op een neergang bij chips voor de auto-industrie. De belangrijkste aanjagers voor 2024 zijn in de ogen van Citi kunstmatige intelligentie en elektrisch rijden. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.