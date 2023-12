Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel WDP Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: WDP

(ABM FN) Kepler Cheuvreux heeft het koersdoel voor WDP verhoogd van 25,00 naar 29,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek vrijdag uit een rapport van analist Frederic Renard. Hij hervat de opvolging van het aandeel na de verrassende kapitaalverhoging, waarmee 300 miljoen euro werd opgehaald. Het vastgoedbedrijf is van plan om de opbrengst van deze emissie te gebruiken om een investeringspakket van 250 miljoen euro te financieren, inclusief een acquisitie in Roemenië. Na de kapitaalverhoging daalt de 'loan to value' onder de 34 procent, en dat "geeft de onderneming opties", aldus de analist. Renard zou dan ook niet verrast zijn wanneer in januari bij de publicatie van de jaarcijfers een nieuw investeringsplan wordt gepresenteerd. De analist merkte op dat het aandeel WDP doorgaans goed reageert op de dag dat de cijfers worden gepresenteerd. WDP sloot donderdag op 28,14 euro. Bron: ABM Financial News

