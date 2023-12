People's Bank of China gaat meer stimuleren Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) People's Bank of China stopt nog eens 1,45 biljoen yuan, omgerekend krap 200 miljard euro, in de economie van China. Dit bleek vrijdagochtend vroeg uit een bericht van de Chinese centrale bank. Tegelijkertijd hield de PBoC de rente op 2,5 procent staan. De investeringen gaan de economie in via eenjarige leningen. Per saldo wordt de economie met 800 miljard yuan opgekrikt, daar er, volgens het lokale dataconcern Wind, voor 650 miljard yuan aan middellange lening uitstaan. Verder werd er nog voor 50 miljard yuan aan kortlopende leningen uitgegeven, tegen 1,8 procent rente. Volgens Wind stond daar al 197 miljard yuan onder uit. Bron: ABM Financial News

