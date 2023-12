Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Avantium Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor Avantium verhoogd van 4,40 naar 4,60 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de bank. Analist Andres Castanos-Mollor verwees naar de beleggersdag van Avantium van afgelopen woensdag. De focus lag toen volgens de analist op de nieuwe FDCA-fabriek in Delfzijl, die in de tweede helft van 2024 op grote schaal kan gaan produceren. De analist is het ermee eens dat PEF de belangrijkste focus moet zijn voor Avantium. Het bedrijf zal minstens 50 miljoen euro nodig hebben om de fabriek af te bouwen en de productie op te voeren. Het feit dat de bouw bijna klaar is, maakt dat Berenberg verwacht dat er voldoende animo zal zijn voor de kapitaalverhoging die Avantium aankondigde. Het bedrijf wil 50 tot 70 miljoen euro ophalen. Het zou volgens Berenberg de laatste kapitaalverhoging moeten zijn voor Avantium. Daarna kan het bedrijf beginnen met het verdienen aan licenties en zullen de investeringen nog maar beperkt zijn. Het aandeel Avantium sloot donderdag op 3,51 euro. Bron: ABM Financial News

