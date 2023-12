AEX zet opmars vermoedelijk voort

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting nipt hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een openingswinst van 0,1 procent.

Donderdag won de AEX nog 0,4 procent op 789,91 punten. Daarmee bleef de index wel enigszins achter bij de winsten van verschillende omringende beurzen. De AMX kon de openingswinsten beter vasthouden en sloot maar liefst 4,3 procent hoger.

Op Wall Street wonnen de hoofdindices enkele tienden van een procent, waardoor wederom de hoogste stand ooit voor de Dow werd aangescherpt, terwijl de index van kleinere Amerikaanse ondernemingen, de Russell 2000, bijna drie procent won.

Het sentiment op de Europese beurzen kreeg donderdag vanuit de VS een zet in de rug, nadat woensdagavond bleek dat de leden van de Federal Reserve rekening houden met drie renteverlagingen in 2024.

Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management adviseerde vooral belegd te blijven. De financiële markten waren al bezig met een Sinterklaasrally, maar nu de Fed voor volgend jaar drie renteverlagingen verwacht, kan deze ook doorzetten in een Kerstrally, aldus Juvyns.

Zo 'dovish' klonken de Europese Centrale Bank en de Bank of England donderdagmiddag echter niet. Beide centrale banken handhaafden net als de Fed hun huidige rentestanden, maar maakten ook duidelijk dat beleggers in Europa nog niet hoeven te rekenen op spoedige renteverlagingen. "We hebben het helemaal niet over renteverlagingen gehad", zei ECB-voorzitter Christine Lagarde tijdens haar persmoment. "We zijn data-afhankelijk, niet tijdsafhankelijk", aldus Lagarde.

De euro/dollar handelde vrijdag op 1,0983 en noteerde donderdag al even boven de 1,10.

WTI-olie werd daarnaast 3 procent duurder op 71,58 dollar per vat. "De zwakte van de Amerikaanse dollar, samen met de verwachting dat we volgend jaar meerdere renteverlagingen zouden kunnen zien, heeft geholpen om de olieprijzen een impuls te geven” aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De Japanse Nikkei 225 handelde vanochtend 0,7 procent hoger op 32.910 punten, terwijl de beurs in Hong Kong koploper was met een winst van meer dan twee procent. De Shanghai Composite verloor daarentegen wel een half procent.

In China werden cijfers vrijgegeven waaruit bleek dat de industriële productie in november een groeiversnelling liet zien naar 6,6 procent op jaarbasis, terwijl de detailhandelsverkopen lager uitvielen dan verwacht. De Japanse economie liet in december bovendien weer groei zien.

De Chinese centrale bank besloot om extra liquiditeit in het systeem te stoppen.

Op macro-economisch vlak hebben beleggers vandaag onder meer oog voor de Empire State index en de industriële productie in de VS.

Bedrijfsnieuws

Er was vanochtend nog geen relevant nieuws over aan het Damrak beursgenoteerde ondernemingen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg donderdag 0,3 procent naar 4.719,55 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent en zette een nieuwe all time high neer op 37.248,35 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 14.761,56 punten.