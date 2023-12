Europese beurzen openen vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een vlakke tot licht hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 8 punten voor de Duitse DAX en een plus van 10 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 4 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag overwegend hoger geëindigd, maar verloren wel wat stoom na het rentebesluit van de Europese Centrale Bank.

De Europese beurzen begonnen de handelsdag al met de wind in de rug, nadat de Federal Reserve woensdagavond liet doorschemeren voor volgend jaar te rekenen op drie renteverlagingen. Een vroeg kerstcadeau, oordeelden marktkenners.

Zo 'dovish' klonken de Europese Centrale Bank en de Bank of England donderdagmiddag niet. Beide centrale banken handhaafden net als de Fed hun huidige rentestanden, maar maakten ook duidelijk dat beleggers in Europa nog niet hoeven te rekenen op spoedige renteverlagingen.

"We hebben het helemaal niet over renteverlagingen gehad", zei ECB-voorzitter Christine Lagarde tijdens haar persmoment. "We zijn data-afhankelijk, niet tijdsafhankelijk", aldus Lagarde.

Er zal een sterkere economische neergang of een duurzame daling van de inflatie tot onder 2 procent nodig zijn, of een combinatie van beide, om de ECB ertoe te bewegen de rentes volgend jaar met de momenteel door de markt verwachte 150 basispunten te verlagen, zeiden economen van ING, die zelf rekenen op "meer geleidelijke renteverlagingen in 2024."

Ook de Bank of England was terughoudender dan de Fed. De Britse centrale bank herhaalde donderdag dat de rente nog geruime tijd restrictief moet blijven, "maar de markten verwachten waarschijnlijk terecht dat de rente volgend jaar zomer wordt verlaagd", aldus ING.

"Onze huidige prognose is een renteverlaging in augustus, maar als de markten gelijk krijgen dat de Fed en ECB al in maart of april zullen beginnen met verlagen, sluiten we niet uit dat de BoE ook eerder zal beginnen. De marktverwachtingen voor vier renteverlagingen volgend jaar lijken ongeveer juist", zei de bank.

Bedrijfsnieuws

Het Franse reclamebureau Publicis kan de komende twee jaar meer in de pas gaan lopen met de belangrijkste sectorgenoten, aldus Citi Research, dat het advies voor Publicis verlaagde van Kopen naar Neutraal. Het aandeel steeg een half procent in Parijs.

Vivendi onderzoekt een opsplitsing van de activiteiten. Een opsplitsing in drie delen zou Vivendi circa 40 procent meer waard maken dan de huidige marktkapitalisatie, stelde UBS in een rapport. Vivendi sloot donderdag liefst 10 procent hoger.

In Frankfurt ging Siemens Energy ruim 9 procent hoger en steeg Zalando ook dik 9 procent. Deutsche Post en Deutsche Telekom leverden 1 tot 3,5 procent in. De Duitse regering wil een deel van haar aandelen in deze bedrijven verkopen om geld vrij te maken voor investeringen in Deutsche Bahn, de Duitse staatsspoorwegmaatschappij, meldde Der Spiegel op basis van bronnen.

Verzekeraars stonden onder druk. Munich Re en Hannover Re verloren bijna 6 procent in de DAX en AXA verloor bijna 2 procent in de CAC 40. Europese vastgoedaandelen als Unibail-Rodamco-Westfield en Vonovia zaten wel stevig in de lift, net als aandelen van Europese autofabrikanten.

ABN AMRO neemt de mobiele broker Bux over om te groeien in de markt voor particuliere beleggers en zijn digitale aanbod te versterken. ABN AMRO sloot bijna 4 procent hoger in Amsterdam.

Citi Research plakte een verkoopadvies op Wolters Kluwer en verlaagde het koersdoel naar 112,50, van 116,00 euro. RELX bleef op Neutraal staan, maar het koersdoel ging wel omhoog. Wolters Kluwer sloot 2,5 procent lager en RELX verloor bijna 3,5 procent.

Corbion schoot in Amsterdam bijna 13 procent omhoog. Aandeelhouder Jeffrey Ubben heeft een brief geschreven aan bestuursvoorzitter Mathieu Vrijsen van Corbion, waarin hij aanstuurt op het onderzoeken van strategische opties voor het bedrijf, omdat hij grote zorgen heeft. Inclusive Capital, waar Ubben eigenaar van is, heeft naar eigen zeggen een belang van 10 procent in Corbion en is daarmee de op één na grootste aandeelhouder van het bedrijf.

Euro STOXX 50 4.539,16 (+0,2%)

STOXX Europe 600 476,57 (+0,9%)

DAX 16.752,23 (-0,1%)

CAC 40 7.575,85 (+0,6%)

FTSE 100 7.648,98 (+1,3%)

SMI 11.209,95 (+0,2%)

AEX 789,91 (+0,4%)

BEL 20 3.746,72 (+1,2%)

FTSE MIB 30.359,06 (+0,2%)

IBEX 35 10.171,70 (+0,8%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat vrijdag een licht hogere opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag licht hoger geëindigd, waarbij de records verder werden aangescherpt, nadat Wall Street woensdagavond al overtuigend de weg omhoog vond, nadat bleek dat de leden van de Federal Reserve rekening houden met drie renteverlagingen in 2024.

Na die flinke winsten deden de indexen in New York het donderdag een stuk rustiger aan. "We zijn de afgelopen dagen flink gestegen", zei Robert Pavlik, vermogensbeheerder bij Dakota Wealth Management. "Een pauze is waarschijnlijk gepast."

Pavlik zag ook de eerste tekenen van een rotatie in de portefeuille-allocatie, nu de Amerikaanse tienjaarsrente verder daalt. Die zakte donderdag onder 4,00 procent, van circa 5,00 procent enkele weken geleden.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal nieuwe steunaanvragen in de VS afgelopen week is gedaald. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering nam met 19.000 af tot 202.000. De verwachting lag op 220.000 nieuwe aanvragen.

De verkopen in de Amerikaanse detailhandel bleken in november onverwacht licht gestegen, na een daling een maand eerder. De verkopen namen op maandbasis met 0,3 procent toe, waar vooraf geraadpleegde economen een daling van 0,1 procent hadden voorzien.

"De laatste economische cijfers blijven wijzen op veerkracht voor de Amerikaanse economie en een zachte landing", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

WTI-olie werd 3 procent duurder op 71,58 dollar per vat. "De zwakte van de Amerikaanse dollar, samen met de verwachting dat we volgend jaar meerdere renteverlagingen zouden kunnen zien, heeft geholpen om de olieprijzen een impuls te geven door de verwachting dat lagere rentevoeten een economische stimulans zullen zijn voor de groeivooruitzichten volgend jaar", aldus Hewson. Optimisme over de economische groei kan gunstig zijn voor de vraag naar olie.

Bedrijfsnieuws

Intel heeft donderdag nieuwe chips onthuld, die het makkelijker maken om kunstmatige intelligentietoepassingen te gebruiken op pc's. Dit deed de Amerikaanse chipreus in aanloop naar een AI-evenement. Het aandeel steeg even 5 procent, maar sloot uiteindelijk circa anderhalf procent in de plus.

Rivian steeg liefst 14 procent. De maker van elektrische voertuigen gaat deze leveren aan AT&T.

De aandelen van softwareleverancier Adobe daalden ruim 6 procent, nadat het bedrijf de omzetprognoses voor volgend jaar presenteerde. Die waren lager dan de verwachtingen van analisten.

De aandelen van Opendoor Technologies stegen 11 procent. Het aandeel van de online huizenmakelaar steeg woensdag ook al met 19 procent.

S&P 500 index 4.719,55 (+0,3%)

Dow Jones index 37.248,35 (+0,4%)

Nasdaq Composite 14.761,56 (+0,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen lieten vrijdagochtend overwegend winsten zien. In China werden cijfers vrijgegeven waaruit naar voren kwam dat de industriële productie in november een groeiversnelling liet zien naar 6,6 procent op jaarbasis, terwijl de detailhandelsverkopen lager uitvielen dan verwacht. De Japanse economie liet in december bovendien weer groei zien, zo bleek uit voorlopige cijfers.

Nikkei 225 33.006,92 (+1,0%)

Shanghai Composite 2.943,98 (-0,5%)

Hang Seng 16.784,56 (+2,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0984. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,0993.

USD/JPY Yen 141,96

EUR/USD Euro 1,0984

EUR/JPY Yen 155,92

