Overwegend groene koersen in Azië

Beeld: BinckBank

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen koersten vrijdag overwegend hoger, terwijl de Shanghai Composite licht in het rood noteerde. De Japanse Nikkei 225 handelde vanochtend 0,7 procent hoger op 32.910 punten, terwijl de beurs in Hong Kong koploper was met een winst van meer dan twee procent. De Shanghai Composite verloor daarentegen wel een half procent. In China werden cijfers vrijgegeven waaruit naar voren kwam dat de industriële productie in november een groeiversnelling liet zien naar 6,6 procent op jaarbasis, terwijl de detailhandelsverkopen lager uitvielen dan verwacht. De Japanse economie liet in december bovendien weer groei zien, zo bleek uit voorlopige cijfers. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een licht positieve opening, na een aanscherping van Amerikaanse jaarrecords donderdagavond. Bron: ABM Financial News

