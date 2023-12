Dow scherpt record verder aan op lichtgroen Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag licht hoger geëindigd, waarbij de records verder werden aangescherpt. De S&P 500 steeg 0,3 procent op 4.719,55 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent en zette een nieuwe all time high neer van 37.248,35 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 14.761,56 punten.

De Amerikaanse beurzen wisten woensdagavond overtuigend de weg omhoog te vinden, nadat bleek dat de leden van de Federal Reserve rekening houden met drie renteverlagingen in 2024.

"Voor beleggers komen de kerstcadeaus vroeg dit jaar", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "In tegenstelling tot de verwachte havikachtige woorden van Powell klonk hij in de toelichting op het rentebesluit van gisteravond juist verrassend duivenachtig."

Na de flinke winsten van woensdag deden de indexen in New York het donderdag wel een stuk rustiger aan. "We zijn de afgelopen dagen flink gestegen", zei Robert Pavlik, vermogensbeheerder bij Dakota Wealth Management. "Een pauze is waarschijnlijk gepast."

Pavlik zag ook de eerste tekenen van een rotatie in de portefeuille-allocatie, nu de Amerikaanse tienjaarsrente verder daalt. Die zakte donderdag onder 4,00 procent, van circa 5,00 procent enkele weken geleden.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal nieuwe steunaanvragen in de VS afgelopen week is gedaald. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering nam met 19.000 af tot 202.000. De verwachting lag op 220.000 nieuwe aanvragen.

De verkopen in de Amerikaanse detailhandel bleken in november onverwacht licht gestegen, na een daling een maand eerder. De verkopen namen op maandbasis met 0,3 procent toe, waar vooraf geraadpleegde economen een daling van 0,1 procent hadden voorzien.

"De laatste economische cijfers blijven wijzen op veerkracht voor de Amerikaanse economie en een zachte landing", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De euro/dollar handelde donderdagavond net onder 1,10. WTI-olie werd 3 procent duurder op 71,58 dollar per vat. "De zwakte van de Amerikaanse dollar, samen met de verwachting dat we volgend jaar meerdere renteverlagingen zouden kunnen zien, heeft geholpen om de olieprijzen een impuls te geven door de verwachting dat lagere rentevoeten een economische stimulans zullen zijn voor de groeivooruitzichten volgend jaar", aldus Hewson. Optimisme over de economische groei kan gunstig zijn voor de vraag naar olie.

Bedrijfsnieuws

Intel heeft donderdag nieuwe chips onthuld, die het makkelijker maken om kunstmatige intelligentietoepassingen te gebruiken op pc's. Dit deed de Amerikaanse chipreus in aanloop naar een AI-evenement. Het aandeel steeg even 5 procent, maar sloot uiteindelijk circa anderhalf procent in de plus.

Rivian steeg liefst 14 procent. De maker van elektrische voertuigen gaat deze leveren aan AT&T.

De aandelen van softwareleverancier Adobe daalden ruim 6 procent, nadat het bedrijf de omzetprognoses voor volgend jaar presenteerde. Die waren lager dan de verwachtingen van analisten.

De aandelen van Opendoor Technologies stegen 11 procent. Het aandeel van de online huizenmakelaar steeg woensdag ook al met 19 procent.