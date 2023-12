Olieprijs stijgt door Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag verder gestegen. Bij een settlement van 71,58 dollar werd een vat West Texas Intermediate 3 procent duurder. De olieprijzen zetten hun rally voort na het besluit van de Federal Reserve van woensdag, waarin de centrale bank verklaarde van plan te zijn om de rente volgend jaar drie keer te verlagen. "De zwakte van de Amerikaanse dollar, samen met de verwachting dat we volgend jaar meerdere renteverlagingen zouden kunnen zien, heeft geholpen om de olieprijzen een impuls te geven door de verwachting dat lagere rentevoeten een economische stimulans zullen zijn voor de groeivooruitzichten volgend jaar", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Optimisme over de economische groei kan gunstig zijn voor de vraag naar olie. Grondstoffenanalist Ole Hansen van Saxo Bank wees ook op het effect van short covering. "De positionering in de afgelopen weken was in toenemende mate gericht op lagere prijzen en nu het FOMC zich richt op renteverlagingen, hebben we mogelijk voorlopig een bodem van de olieprijs gezien", aldus Hansen. Oliebeleggers negeerden donderdag grotendeels een rapport van het Internationaal Energieagentschap, dat waarschuwde dat de zwakke vraag waarschijnlijk zal aanhouden, naast een stijgend aanbod van niet-OPEC+ landen. Het agentschap verwacht dat de vraag naar olie komend jaar groeit met 1,1 miljoen vaten per dag, bij een totaal van 102,8 miljoen vaten per dag. De groei van de vraag naar olie voor dit jaar wordt ingeschat op ruim het dubbele: 2,3 miljoen vaten per dag. Bron: ABM Financial News

