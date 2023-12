Wall Street verliest stoom Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden donderdag verdeeld met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 steeg minder dan 0,1 procent op 4.711,09 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 37.162,61 punten en de Nasdaq noteerde 0,3 procent lager op 14.699,16 punten. De Amerikaanse beurzen wisten woensdagavond overtuigend de weg omhoog te vinden, nadat bleek dat de leden van de Federal Reserve rekening houden met drie renteverlagingen in 2024. Alle drie de hoofdindices scherpten met winsten van krap anderhalf procent hun jaarrecords aan, en voor de Dow-Jones index betekende dat ook een 'all time high'. "Voor beleggers komen de kerstcadeaus vroeg dit jaar", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "In tegenstelling tot de verwachte havikachtige woorden van Powell klonk hij in de toelichting op het rentebesluit van gisteravond juist verrassend duivenachtig." Na de flinke winsten van woensdag deden de indexen in New York het donderdag duidelijk rustiger aan en ging de aandacht uit naar verschillende macropublicaties. Zo bleek donderdagmiddag dat het aantal nieuwe steunaanvragen in de VS afgelopen week is gedaald. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering nam met 19.000 af tot 202.000. De verwachting lag op 220.000 nieuwe aanvragen. De verkopen in de Amerikaanse detailhandel bleken in november onverwacht licht gestegen, na een daling een maand eerder. De verkopen namen op maandbasis met 0,3 procent toe, waar vooraf geraadpleegde economen een daling van 0,1 procent hadden voorzien. "De laatste economische cijfers blijven wijzen op veerkracht voor de Amerikaanse economie en een zachte landing", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. De euro/dollar handelde donderdagavond net onder 1,10. WTI-olie werd 4 procent duurder. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde tot onder 4,00 procent, van circa 5,00 procent enkele weken geleden. Bedrijfsnieuws Intel heeft donderdag nieuwe chips onthuld, die het makkelijker maken om kunstmatige intelligentietoepassingen te gebruiken op pc's. Dit deed de Amerikaanse chipreus in aanloop naar een AI-evenement. Het aandeel steeg even 5 procent, maar inmiddels is de winst teruggelopen tot rond een procent. De aandelen van softwareleverancier Adobe daalden met 6,5 procent, nadat het bedrijf de omzetprognoses voor volgend jaar presenteerde. Die waren lager dan de verwachtingen van analisten. De aandelen van Opendoor Technologies stegen 8,5 procent. Het aandeel van de online huizenmakelaar steeg woensdag ook al met 19 procent. Bron: ABM Financial News

