AEX niet uitgenodigd op rentefeestje

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag hoger gesloten, nadat de beurs eerder op de dag enthousiast uit de startblokken kwam na het rentebesluit in de VS.

De AEX index sloot uiteindelijk 0,4 procent hoger op 789,91 punten. Daarmee bleef de index enigszins achter bij de winsten van verschillende omringende beurzen. De AMX kon de openingswinsten wel grotendeels vasthouden en sloot ruim 4 procent hoger.

De beurzen kregen vanuit de VS een stevig zetje in de rug, nadat woensdagavond bleek dat de leden van de Federal Reserve rekening houden met drie renteverlagingen in 2024.Dit zette de Dow Jones index op een 'all time high'.

Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management adviseert vooral belegd te blijven. De financiële markten waren al bezig met een Sinterklaasrally, maar nu de Federal Reserve voor volgend jaar drie renteverlagingen verwacht, kan deze ook doorzetten in een Kerstrally, aldus Juvyns.

De kans op een Kerstrally "is reëel", in de ogen van Juvyns. De Fed heeft er alles aan gedaan om dit mogelijk te maken, vindt de expert van JPMorgan.

Klik hier voor: Sinterklaasrally gaat over in Kerstrally

Vandaag was het ook aan de ECB en de BoE om van zich te laten horen. In tegenstelling tot de Federal Reserve is de Bank of England duidelijk terughoudender om de marktverwachting voor renteverlagingen in 2024 te onderschrijven.

Ook de ECB was wat voorzichtiger dan de Fed in haar uitspraken. "We hebben het helemaal niet over renteverlagingen gehad", zei voorzitter Christine Lagarde, die herhaalde dat de ECB afhankelijk blijft van inkomende data.

Volgens Lagarde is er "nog steeds werk aan de winkel", maar dit kan ook door de rentes langer op het huidige niveau te houden. "Tussen renteverhogingen en verlagingen ligt een heel plateau van handhaven", aldus Lagarde.

Econoom Carsten Brzeski van ING constateerde toch een voorzichtige dovish draai in een eerste reactie op het rentebesluit, waarbij de rentes werden gehandhaafd.

"De gepubliceerde beleidsverklaring geeft aan dat in ieder geval het einde van de renteverhogingen in zicht is", aldus Brzeski. Hij wees daarbij naar de zinsnede: "de inflatie zal naar verwachting te lang te hoog blijven", die vandaag uit de verklaring is verdwenen.

Tegelijkertijd staat echter nog steeds in de officiële mededeling dat de rente zo lang als nodig is op een voldoende restrictief niveau blijft, aldus de ING-econoom.

Een vat Brentolie werd woensdag 3,4 procent duurder en steeg naar 76,77 dollar. De euro/dollar steeg naar bijna 1,1000 en de rentes daalden. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert inmiddels onder de 4 procent, waar dit recent nog 5 procent was.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Philips aan kop met een koerswinst van 6,3 procent, gevolgd door ABN AMRO met 3,9 procent. De bank maakte vandaag bekend dat het online broker Bux overneemt. ArcelorMittal werd 3,1 procent duurder.

De uitgevers Wolters Kluwer en RELX hadden het zwaar en verloren 2,5 en 3,4 procent. Wolters Kluwer had te maken met een verkoopadvies van Citi.

Onder de bijna volledig groengekleurde AMX aandelen gingen OCI en Corbion aan kop met winsten van maar liefst 17,5 en 12,8 procent. OCI profiteerde van berichten dat het mogelijk onderdelen gaat verkopen en dat er wellicht een overname op de loer ligt door Adnoc uit Abu Dhabi.

De koers van Corbion reageerde op kritiek die aandeelhouder Inclusive Capital Partners uitte over de slechte koersprestaties van het aandeel.

Alfen, Air France-KLM en JustEat Take Away stegen tussen de 6 en 9 procent. Air France-KLM is positiever geworden over de ontwikkeling van de operationele marges voor de periode 2026 tot en met 2028, zo bleek tijdens een beleggersdag vandaag.

Fugro en JDE Peets waren de enige dalers en verloren 0,3 en 0,2 procent.

In de AScX won Vivoryon 5,9 procent. De duimen gingen echter omlaag voor Ebusco, na een emissie en een outlookverlaging. Het aandeel daalde 7,4 procent.

Op de lokale markt steeg Marel met ruim 7 procent. John Bean Technologies benaderde Marel opnieuw met een overnamevoorstel. Eind november meldde Marel al dat het was benaderd door John Bean, dat toen aangaf bereid te zijn om 3,15 euro per aandeel Marel te willen betalen. Inmiddels is dit bedrag verhoogd naar 3,40 euro per aandeel.

Tussenstanden Wall Street

Aan het einde van de beursdag in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen circa 0,2 procent hoger.