Intel onthult nieuwe AI-chips Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Intel heeft donderdag nieuwe chips onthuld, die het makkelijker maken om kunstmatige intelligentietoepassingen te gebruiken op pc's. Dit deed de Amerikaanse chipreus in aanloop naar een AI-evenement. "Of je nu onderweg werkt, leert, streamt, gamed of creëert, mensen hebben meer prestaties en een langere batterijduur nodig van hun pc's terwijl ze optimaal gebruik maken van de AI-mogelijkheden die steeds vaker aanwezig zijn in besturingssystemen en applicaties", zei Intel in zijn persbericht. Het bedrijf zei dat zijn nieuwe Core Ultra-processors in "meer dan 230" van 's werelds eerste AI-pc's zullen zitten, waaronder die van HP en Dell Technologies. De Core Ultra, gebouwd op de Intel 4 process technologie, "vertegenwoordigt de grootste architectonische verschuiving van het bedrijf in 40 jaar" en is voorzien van geavanceerde verpakkingstechnologie. Intel kondigde donderdag ook de nieuwe vijfde generatie Xeon-serverprocessors aan en zei dat deze klanten "meer rekenkracht en sneller geheugen bieden bij hetzelfde energieverbruik als de vorige generatie". Het bedrijf positioneert deze chips als cruciaal voor de AI-revolutie. De processors bieden tot 42 procent hogere inferentieprestaties en minder dan 100 milliseconden latentie op grote taalmodellen met minder dan 20 miljard parameters, aldus Intel. Het aandeel steeg donderdag op Wall Street met bijna 5 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.