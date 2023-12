ECB niet bezig met renteverlagingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ECB

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank is nog niet bezig met het verlagen van de rentes. Dit benadrukte voorzitter Christine Lagarde donderdag in een toelichting op het rentebesluit van de ECB, waarin de rentes ongewijzigd bleven. "We hebben het helemaal niet over renteverlagingen gehad", zei Lagarde, die herhaalde dat de ECB afhankelijk blijft van inkomende data. "We zijn data-afhankelijk, niet tijdsafhankelijk", aldus de ECB-voorzitter, die ook stelde dat de centrale bank "waakzaam" moet blijven. Volgens Lagarde is er "nog steeds werk aan de winkel", maar dit kan ook door de rentes langer op het huidige niveau te houden. "Tussen renteverhogingen en verlagingen ligt een heel plateau van handhaven", aldus Lagarde. De ECB-voorzitter maakte ook duidelijk dat het besluit om eind volgend jaar de herinvesteringen onder het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) te beëindigen, los staat van eventuele renteverlagingen. Volgens economen van Deutsche Bank wordt met die aankondiging "de drempel voor eerdere renteverlagingen in 2024 wel verlaagd". De ECB maakte donderdag ook nieuwe economische ramingen bekend. Dit jaar groeit de economie in de eurozone met 0,6 procent en volgend jaar met 0,8 procent. In 2025 én 2026 zal het bruto binnenlands product met 1,5 procent stijgen. Voor 2023 rekent de centrale bank op een inflatie van gemiddeld 5,4 procent. De inflatie koelt volgend jaar vermoedelijk af tot 2,7 procent en tot 2,1 procent in 2025. In 2026 zal de inflatie onder de 2 procent uitkomen, denkt de ECB. "Vergeleken met de projecties van september zijn de vooruitzichten voor 2023 en met name 2024 naar beneden toe bijgesteld", aldus de ECB donderdag. Lagarde waarschuwde tijdens haar persconferentie dat de inflatie in december vermoedelijk weer wat op zal lopen en dat de risico's voor de economie zich nog steeds aan de onderkant bevinden. Het basisscenario van de ECB houdt echter geen rekening met een recessie. "Voorlopig denken we nog steeds dat de verschuiving van de ECB naar een volledig dovish beleid geleidelijker zal verlopen dan de markten verwachten. De beleidsaankondigingen van vandaag en de economische projecties bevestigen dit", aldus econoom Carsten Brzeski van ING. Er zal een sterkere economische neergang of een duurzame daling van de inflatie tot onder 2 procent nodig zijn, of een combinatie van beide, om de ECB ertoe te bewegen de rentes volgend jaar met de momenteel door de markt verwachte 150 basispunten te verlagen, aldus ING, dat zelf rekent op "meer geleidelijke renteverlagingen in 2024." Bron: ABM Financial News

