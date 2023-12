Wall Street zet opmars voort Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen donderdag af op een hogere opening, na de mooie winsten na het Fed-rentebesluit van woensdagavond. Hieruit bleek dat de rente voor nu ongewijzigd blijft, maar de centrale bankiers hebben voor volgend jaar drie rentedalingen ingetekend. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren vlak voor de opening 0,5 procent hoger en de Nasdaq zal naar verwachting 0,4 procent hoger openen. De Dow Jones zal ongeveer 0,5 procent hoger van start gaan. De Amerikaanse beurzen wisten woensdagavond overtuigend de weg omhoog te vinden, nadat bleek dat de leden van de Federal Reserve rekening houden met drie renteverlagingen in 2024. Alle drie de hoofdindices scherpten met winsten van krap anderhalf procent hun jaarrecords aan, en voor de Dow-Jones index betekende dat ook een 'all time high'. De opstelling van de leden van de Fed bevestigde de groeiende overtuiging op Wall Street dat de teruglopende inflatie zal leiden tot een flink soepeler monetair beleid in 2024, en dat gaf extra steun aan de recente daling van de rentes in combinatie met oplopende aandelenkoersen. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde inmiddels zelfs weer onder de vier procent. Ruim anderhalve maand geleden bedroeg het rendement nog meer dan vijf procent. "Voor beleggers komen de kerstcadeaus vroeg dit jaar", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "In tegenstelling tot de verwachte havikachtige woorden van Powell klonk hij in de toelichting op het rentebesluit van gisteravond juist verrassend duivenachtig." Verder bleek donderdagmiddag dat het aantal nieuwe steunaanvragen in de VS was gedaald. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering nam met 19.000 af tot 202.000. De verwachting lag op 220.000. De verkopen in de Amerikaanse detailhandel bleken in november onverwacht licht gestegen, na een daling een maand eerder. De verkopen namen op maandbasis met 0,3 procent toe, waar vooraf geraadpleegde economen een daling van 0,1 procent hadden voorzien. De Amerikaanse olie-future noteerde 2,8 procent hoger op 71,43 dollar per vat, na een winst van 1,3 procent woensdagavond in New York. De euro/dollar steeg tot boven de 1,09. Bedrijfsnieuws De aandelen van softwareleverancier Adobe daalden met 6 procent voorbeurs, nadat het bedrijf de omzetprognoses voor volgend jaar presenteerde. Die waren lager dan de verwachtingen van analisten. De aandelen van Opendoor Technologies stegen voorbeurs met 8 procent. Het aandeel van de online huizenmakelaar steeg woensdag ook al met 19 procent. Slotstanden Wall Street De S&P 500 steeg woensdag 1,4 procent naar 4.707,09 punten, de Dow Jones index won 1,4 procent en sloot op 37.090,24 punten en de Nasdaq sloot ook 1,4 procent hoger op 14.733,96 punten. Bron: ABM Financial News

