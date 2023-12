Beursblik: ECB maakt dovish draai Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft donderdag een voorzichtige "dovish" draai gemaakt in zijn monetaire beleid. Dit oordeelde econoom Carsten Brzeski van ING in een eerste reactie op het rentebesluit, waarbij de rentes werden gehandhaafd. "De gepubliceerde beleidsverklaring geeft aan dat in ieder geval het einde van de renteverhogingen in zicht is", aldus Brzeski. Hij wees daarbij naar de zinsnede: "de inflatie zal naar verwachting te lang te hoog blijven", die uit de verklaring is verdwenen. Tegelijkertijd staat echter nog steeds in de officiële mededeling dat de rente zo lang als nodig is op een voldoende restrictief niveau blijft, aldus de ING-econoom. De ECB kondigde donderdag ook een zeer geleidelijke afbouw aan van de herinvesteringen in het kader van het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) in de tweede helft van 2024. Volgens economen van Deutsche Bank wordt met die aankondiging "de drempel voor eerdere renteverlagingen in 2024 verlaagd." Bron: ABM Financial News

