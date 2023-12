Beursblik: gedeeltelijke of volledige verkoop OCI mogelijk

(ABM FN-Dow Jones) Zowel een gedeeltelijke als volledige verkoop van OCI behoort tot de mogelijkheden, maar een volledige overname door een potentiële koper zou voor aandeelhouders de beste optie zijn. Dit oordeelden analisten van Jefferies donderdag in een rapport.



OCI bevestigde woensdag dat het gesprekken voert met meerdere potentiële kopers voor bepaalde stikstofactiviteiten. Ook waren er berichten op Bloomberg die op een gedeeltelijke verkoop van de Amerikaanse kunstmesttak hintte en mogelijk zelfs een volledige overname van OCI door Adnoc zou tot de mogelijkheden behoren.

Als het gaat over een gedeeltelijke verkoop van het kunstmestbedrijf dan verwachten de analisten van Jefferies dat het opwaarts potentieel vanaf de huidige koers beperkt is.

Bloomberg wees op een waarde van ongeveer 3 miljard dollar voor de Amerikaanse kunstmesttak. De EBITDA-ramingen van Jefferies voor de Amerikaanse tak bedraagt 370 miljoen dollar wat overeenkomt met een waarde van ongeveer 8x de EBITDA. Volgens Jefferies impliceert dit een korting van 20 procent als je het vergelijkt met een recente verkoop in de sector.

Desalniettemin denken de analisten dat een afstoting van deze tak een positieve bijdrage van 3,20 euro per aandeel zou opleveren, maar door de recente stijging zit dat al voor een groot deel in de koers verwerkt. Bovendien zou een eventuele verkoop betekenen dat OCI zijn beste activa verkoopt, wat tot verdere strategische acties zou kunnen leiden, aldus Jefferies.

Over een mogelijke volledige overname door het in Abu Dhabi gevestigde Adnoc zijn de analisten van Jefferies enthousiaster en zien ze meer potentieel. De analisten van Jefferies wijzen erop dat het belang van Adnoc in Fertiglobe al aanzienlijk is. OCI bezit 50 procent van Fertiglobe en Adnoc meer dan 36 procent. Een regelrechte overname van OCI zou een nieuwe stap zijn in de Europese chemicaliënsector en in het belang van Adnoc, aangezien de overname van OMV Group aan de gang is en de belangstelling voor Covestro bekend is. Volgens een berekening van Jefferies is de intrinsieke waarde per aandeel OCI 26,00 euro, waardoor een volledige overname meer opwaarts potentieel zou bieden.

Jefferies handhaafde het houden advies en hield het koersdoel onveranderd op 20,00 euro. Het aandeel OCI noteerde donderdagmiddag 13 procent hoger op 22,43 euro.