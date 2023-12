Beursblik: Bank of England voorzichtiger dan Fed

(ABM FN-Dow Jones) In tegenstelling tot de Federal Reserve is de Bank of England duidelijk terughoudend om de marktverwachting voor renteverlagingen in 2024 te onderschrijven. Dit zeiden economen van ING in reactie op het Britse rentebesluit van donderdag, waarbij de Bank Rate werd gehandhaafd op 5,25 procent.

De Bank of England herhaalde donderdag dat de rente nog geruime tijd restrictief moet blijven, "maar de markten verwachten waarschijnlijk terecht dat de rente volgend jaar zomer wordt verlaagd", aldus ING.

Volgens de economen erkent de Britse centrale bank dat zowel de groei van de lonen in de particuliere sector als de inflatie in de dienstensector, beide belangrijke maatstaven voor de BoE, harder zijn gedaald dan verwacht.

"Terwijl de inflatie in de dienstensector tot begin volgend jaar waarschijnlijk rond de 6 procent zal blijven hangen, verwachten we dat zowel deze inflatie als de loonstijging volgende zomer de 4 procent zullen bereiken", aldus ING en dat zal vermoedelijk een katalysator zijn voor renteverlagingen.

"Onze huidige prognose is een renteverlaging in augustus, maar als de markten gelijk krijgen dat de Fed en ECB al in maart of april zullen beginnen met verlagen, sluiten we niet uit dat de BoE ook eerder zal beginnen. De marktverwachtingen voor vier renteverlagingen volgend jaar lijken ongeveer juist", aldus ING.