Video: Sinterklaasrally gaat over in Kerstrally

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De financiële markten waren al bezig met een Sinterklaasrally, maar nu de Federal Reserve voor volgend jaar drie renteverlagingen verwacht, kan deze ook doorzetten in een Kerstrally. Dit zei beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management donderdagmiddag voor de camera van ABM Financial News. De kans op een Kerstrally "is reëel", in de ogen van Juvyns. De Fed heeft er alles aan gedaan om dit mogelijk te maken, vindt de expert van JPMorgan. Klik hier voor: Sinterklaasrally gaat over in kerstrally Vooral de markten in de VS deden het goed, waarbij de sterke prestaties van smallcaps extra in het hoog sprongen, aldus Juvyns. En het rentebesluit van de Fed versterkt deze beweging alleen maar. Jyvuns adviseert daarom om belegd te blijven, vooral in Amerikaanse aandelen, maar ook in treasuries. "Dat heeft al flinke winsten opgeleverd, en wij denken dat deze winnende strategie aangehouden moet worden." Bron: ABM Financial News

