Bank of England laat rente opnieuw ongemoeid

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England heeft opnieuw besloten om de rente niet te verhogen, met een meerderheid van de stemmen. Dat maakte de centrale bank donderdag bekend. De Bank Rate blijft op 5,25 procent. De inflatie is gedaald zoals verwacht, verklaarde de Bank of England donderdag, maar belangrijke indicatoren voor aanhoudende Britse inflatie blijven verhoogd. Zoals door economen vooraf werd verwacht, stemden opnieuw zes leden voor een ongewijzigde rente, en drie leden voor een verhoging met 25 basispunten. De drie haviken onder de beleidsbepalers, Catherine Mann, Megan Greene en Jonathan Haskel, maken zich zorgen over de sterke loongroei, stelden economen van ING voorafgaand aan het besluit. De vorige vergadering merkte de bank al op dat er voorlopig geen verlaging van de rente te verwachten valt van de Britse centrale bank. "Het monetaire beleid zal langdurig voldoende beperkend moeten zijn om de inflatie structureel op middellange termijn naar het doel van 2 procent te brengen", verklaarde de centrale bank. Er is geen persconferentie bij dit besluit. Bron: ABM Financial News

