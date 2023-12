IEA ziet vraag naar olie volgend jaar afzwakken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De IEA ziet de wereldwijde vraag naar olie volgend jaar afzwakken, door een vertraging in grote economieën onder invloed van de hogere rente. Dat bleek donderdag uit een rapport van de Parijse organisatie. Men rekent op een halvering van de groeivraag ten opzichte van 2023 tot 1,1 miljoen vaten per dag volgend jaar, tot een gemiddelde vraag van 102,8 miljoen vaten per dag. Dat is 130.000 vaten per dag meer dan eerdere verwachtingen van IEA voor 2024. Behalve de hoge rente is ook de afvlakkende herstelbeweging sinds corona een reden voor het verlies van de groei-impuls. De mondiale economische groei zal volgend jaar afzwakken tot 2,6 procent, van 3,0 procent dit jaar, verwacht IEA. Met name de Chinese groei zakt terug van 5,0 naar 4,2 procent. De verwachte groei van de vraag naar olie in 2023 werd neerwaarts bijgesteld met 90.000 vaten per dag. Er bleef een groei van 2,3 miljoen vaten per dag over, tot een totale vraag van gemiddeld 101,7 miljoen vaten per dag. Onder invloed van de hoge rentes verschuift de petrochemische activiteit steeds meer naar China en dat ondermijnt de groei elders, vooral in Europa, stelde de IEA. Recordproductie door de VS, Brazilië en Guyana, en sterk stijgende aanvoer vanuit Iran, zullen de productie dit jaar met 1,8 miljoen vaten laten stijgen tot 101,9 miljoen vaten per dag, verwacht de organisatie. De Russische oloe-export daalde in november met 200.000 vaten per dag, terwijl de inkomsten met 2,4 miljard dollar daalden, tot 10,3 miljard dollar. In tegenstelling tot de IEA heeft oliekartel OEPC zijn verwachting voor de vraag naar olie in 2023 en 2024 woensdag niet gewijzigd. Bron: ABM Financial News

