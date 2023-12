Adobe geeft zwakke omzetverwachting af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Adobe heeft in het afgelopen kwartaal de verwachtingen overtroffen, maar de afgegeven outlook oogde mager. Dit bleek uit cijfers van de Amerikaanse softwarespecialist. In het afgelopen vierde kwartaal, dat eindigde op 1 december, boekte Adobe een aangepaste winst van 4,27 dollar per aandeel op een omzet van 5,05 miljard dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een winst per aandeel van 4,13 dollar op een omzet van 5,01 miljard dollar. Op jaarbasis steeg de winst met 19 procent en de omzet met 12 procent. Voor het lopende kwartaal mikt Adobe, in het midden van de afgegeven bandbreedte, op een aangepaste winst van 4,38 dollar per aandeel bij een omzet van 5,13 miljard dollar. Dit zou overeenkomen met een winstgroei van 15 procent en een omzetgroei van 10 procent. Analisten mikten voor het lopende eerste kwartaal op een winst van 4,26 dollar per aandeel bij een omzet van 5,16 miljard dollar. Voor heel 2024 mikt Adobe op een aangepaste winst van 17,80 dollar per aandeel, goed voor een stijging van 11 procent, met een omzetgroei van 10 procent tot 21,4 miljard dollar. Analisten voorzagen een winst van 18 dollar per aandeel op een omzet van 21,73 miljard dollar. CEO Shantanu Narayen sprak van een sterk momentum in boekjaar 2023, vooral bij de divisies Creative Cloud, Document Cloud en Experience Cloud. Het aandeel stond donderdag voorbeurs bijna 6 procent lager. Er zijn ook wat zorgen in de markt over de overname van Figma door Adobe. Toezichthouders zouden de deal met een waarde van 20 miljard dollar kunnen blokkeren. Bron: ABM Financial News

