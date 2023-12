OCI in gesprek over verkoop stikstofactiviteiten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OCI is in gesprek met verschillende partijen over een verkoop van bepaalde stikstofactiviteiten. Dit meldde OCI donderdagmiddag na berichten in de media. OCI voert, zoals eerder aangegeven, een strategische evaluatie uit. In deze context bevestigde OCI dat er gesprekken worden gevoerd met meerdere potentiële kopers voor bepaalde stikstofactiviteiten. Indien nodig zal OCI aanvullende informatie geven. Er werden donderdag geen financiële details gegeven. Het aandeel noteerde donderdag bijna 8 procent hoger op 21,40 euro. Bron: ABM Financial News

