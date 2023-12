Media: Adnoc overweegt overname van OCI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Persbureau Bloomberg schreef donderdagmiddag op basis van bronnen dat Adnoc overweegt om een bod uit te brengen op OCI. Het persbureau sprak daarbij van een waardering van 5 miljard dollar. Het aandeel OCI steeg donderdag met 6,6 procent naar 21,15 euro. Dat komt neer op een marktkapitalisatie van 4,45 miljard euro. Bron: ABM Financial News

