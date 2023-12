Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger na de duidelijk minder havikachtige houding van de Fed.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een plus van 1,5 procent op 480,20 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,8 procent naar 16.903,40 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 1,3 procent met een stand van 7.627,65 punten. De Britse FTSE steeg 2,2 procent naar 7.713,81 punten.

"In tegenstelling tot de verwachte havikachtige woorden van Powell klonk hij in de toelichting op het rentebesluit van gisteravond juist verrassend duivenachtig", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.



Dit zorgde woensdag voor oplopende koersen in New York en donderdag in Europa. Daarmee ligt de aandacht nu bij de ECB met de vraag of de bank blijft bij het uitgangspunt de rente voor langere tijd op niveau te willen houden. De verwachting is in elk geval dat de ECB de rente vanmiddag ongemoeid laat.

Naast de ECB komt eerder op de middag ook de Bank of England met een rentebesluit naar buiten. Ook voor de BoE wordt geen renteverhoging voorzien.

In de VS komen vanmiddag de steunaanvragen, de detailhandelsverkopen over november en de bedrijfsvoorraden over oktober naar buiten.

Olie noteerde donderdag hoger. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 2,0 procent in het groen op 70,86 dollar, terwijl voor een februari-future Brent 75,82 dollar werd betaald, een stijging van 2,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0907. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0892 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 1,0881 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Het Franse reclamebureau Publicis kan de komende twee jaar meer in de pas gaan lopen met de belangrijkste sectorgenoten, aldus Citi Research, dat het advies voor Publicis verlaagde van Kopen naar Neutraal. Publicis noteerde 1,5 procent hoger.

Vivendi onderzoekt een opsplitsing van de activiteiten. Een opsplitsing in drie delen zou Vivendi circa 40 procent meer waard maken dan de huidige marktkapitalisatie, stelde UBS in een rapport. Vivendi noteerde donderdag 7,5 procent hoger.

ABN AMRO neemt de mobiele broker Bux over om te groeien in de markt voor particuliere beleggers en zijn digitale aanbod te versterken. ABN AMRO noteerde 3,9 procent hoger.

Citi Research plakte een verkoopadvies op Wolters Kluwer en verlaagde het koersdoel naar 112,50, van 116,00 euro. RELX bleef op Neutraal staan, maar het koersdoel ging wel omhoog. Wolters Kluwer noteerde 2,6 procent lager en RELX 2,0 procent lager.

Corbion schoot in Amsterdam 12,3 procent omhoog. Aandeelhouder Jeffrey Ubben heeft een brief geschreven aan bestuursvoorzitter Mathieu Vrijsen van Corbion, waarin hij aanstuurt op het onderzoeken van strategische opties voor het bedrijf, omdat hij grote zorgen heeft. Inclusive Capital, waar Ubben eigenaar van is, heeft naar eigen zeggen een belang van 10 procent in Corbion en is daarmee de op één na grootste aandeelhouder van het bedrijf.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen.

De S&P 500 steeg woensdag 1,4 procent naar 4.707,09 punten, de Dow Jones index won 1,4 procent en sloot op 37.090,24 punten en ook de Nasdaq sloot 1,4 procent hoger op 14.733,96 punten.