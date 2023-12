Corbion neemt ideeën aandeelhouder Ubben in overweging Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Corbion zal de suggesties van Inclusive Capital Partners in overweging nemen, terwijl het bedrijf gericht blijft op het leveren van waarde voor aandeelhouders en stakeholders op de lange termijn. Dat stelde het bedrijf in reactie op een oproep van de grote aandeelhouder om strategische opties te onderzoeken. Jeffrey Ubben, de eigenaar van Inclusive Capital, meldde donderdag een brief te hebben geschreven aan bestuursvoorzitter Mathieu Vrijsen van Corbion, waarin hij de oproep deed, omdat hij zich zorgen maakt over de strategische richting van het bedrijf. Ubben, met een belang van 10 procent op één na de grootste aandeelhouder van Corbion, wees op de "dramatische" koersprestatie van het aandeel, die niet zou stroken met de groei van de kasstroom met circa 15 procent dit jaar. "We hebben geconcludeerd dat Corbion proactief het grote gat in de waardering moet dichten", aldus Ubben in de brief. "De raad van commissarissen en het bestuur van Corbion waarderen een open dialoog met aandeelhouders en verwelkomen hun constructieve input. We blijven contact houden met Inclusive op een manier die consistent is met die benadering", aldus Corbion. Corbion verwees verder naar de cijfers over het derde kwartaal, waarin een reorganisatieprogramma voor 2024 werd aangekondigd. Er wordt gekeken naar de operationele kosten, het kapitaalprogramma en het werkkapitaal. Daarnaast loopt er een strategische evaluatie naar de positie van Corbion in PLA en ziet het bedrijf sterke groeiperspectieven in Algae Ingredients. Ook blijft Corbion zich richten op biomedische activiteiten met sterke groei en veel waarde. "We zien er naar uit om onze plannen te presenteren op 31 januari", aldus Corbion. Bron: ABM Financial News

