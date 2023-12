AEX overtuigend hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend overtuigend hoger, na de goed ontvangen woorden van Fed-voorzitter Jerome Powell op woensdagavond. Rond de klok van half twaalf won de AEX 1,0 procent op 795,24 punten.

"Voor beleggers komen de kerstcadeaus vroeg dit jaar", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "In tegenstelling tot de verwachte havikachtige woorden van Powell klonk hij in de toelichting op het rentebesluit van gisteravond juist verrassend duivenachtig."

Zoals verwacht werd de beleidsrente door de belangrijkste centrale bank op 5,25 5,50 procent gehouden en wordt er door de Fed gekeken wanneer de rente weer kan worden verlaagd. Dat zou volgens ING al redelijk snel kunnen gebeuren nu de inflatie in de VS rap daalt richting de doelstelling van rond de 2 procent.

"Tegelijkertijd hield Powell de mogelijkheid open voor een eventuele renteverhoging, iets waar niemand in gelooft, ook de Fed zelf niet", aldus Wiersma, wijzend op het dot plot. "Markten reageren alsof er gisteren al een renteverlaging was aangekondigd."

"Als het narratief van hogere rentes voor een langere periode al niet achterhaald was, dan is dat het nu wel", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Het wordt vandaag moeilijk voor de Bank of England en de Europese Centrale Bank om havikachtig te blijven."

De verwachting is dat zowel de BoE als de ECB de rentes vanmiddag ongemoeid laat. "Ze zullen hun weg moeten zoeken in het uitspreken van hun verwachtingen over komende renteverlagingen."

Op macro-economisch vlak krijgen beleggers vanuit de VS verder nog inzicht in de wekelijkse steunaanvragen en de detailhandelsverkopen over november, naast cijfers over de bedrijfsvoorraden in oktober.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0904. De olieprijzen stegen met circa anderhalf procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won Philips 3,5 procent en ABN AMRO 3,9 procent. De bank neemt de neobroker BUX over. AkzoNobel werd 3,0 procent duurder.

Wolters Kluwer was een dissonant met een daling van 2,6 procent naar 130,25 euro, na een verkoopadvies door Citi met een koersdoel van 112,50 euro. Citi plaatste kanttekeningen bij de autonome groei van Wolters Kluwer. Sectorgenoot RELX leverde ook 2,0 procent in. Citi verhoogde voor RELX het koersdoel.

Onder de volledig groengekleurde AMX aandelen schoot Corbion 11,4 procent omhoog. Aandeelhouder Jeffrey Ubben heeft een brief geschreven aan bestuursvoorzitter Mathieu Vrijsen van Corbion, waarin hij aanstuurt op het onderzoeken van strategische opties voor het bedrijf, omdat hij grote zorgen heeft. Inclusive Capital, waar Ubben eigenaar van is, heeft naar eigen zeggen een belang van 10 procent in Corbion en is daarmee de op één na grootste aandeelhouder van het bedrijf.

OCI en Air France-KLM stegen tot 8,0 procent. Air France-KLM is positiever geworden over de ontwikkeling van de operationele marges voor de periode 2026 tot en met 2028. Dit bleek uit een update van de luchtvaartmaatschappij in aanloop naar een beleggersdag later vandaag.

In de AScX won Vivoryon bijna 4,5 procent. De duimen gingen echter omlaag voor Ebusco na onder meer een emissie en een outlookverlaging. Het aandeel daalde 4,7 procent en Degroof Petercam verlaagde het koersdoel voor de bussenbouwer.

Marel steeg met 8,0 procent. John Bean Technologies heeft Marel opnieuw benaderd met een overnamevoorstel. Eind november meldde Marel al dat het was benaderd door John Bean, dat toen aangaf bereid te zijn om 3,15 euro per aandeel Marel te willen betalen. Woensdagavond bleek dat John Bean inmiddels bereid is om 3,40 euro per aandeel Marel neer te tellen.