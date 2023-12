Valuta: euro flink in de lift na rentebesluit Fed

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag boven de 1,09 dollar met een voorlopig hoogste notering op 1,0915 dollar, nadat de Fed woensdag een relatief milde toon aansloeg.

"De markt weet nu waar het aan toe kan zijn met het rentebeleid in de VS. Vandaag hoopt deze dat ook te kunnen zeggen over het rentebeleid in de eurozone", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News.

De Fed liet de rente woensdag ongemoeid. Formeel gesproken is de Fed nog niet zo tevreden over het huidige inflatiepeil, maar als de microfoon uitstaat, vindt de Fed dat de inflatie veel meer is gedaald dan verwacht en uiteindelijk voor langere tijd in de buurt van de beoogde 2 procent blijft, en renteverlagingen de VS voor een recessie moeten behoeden, aldus Van der Meer.

De projecties van de Fed duidden woensdag op een rente die eind volgend jaar 75 basispunten lager ligt dan nu, waarmee deze in 2024 op 4,5 tot 4,75 procent.

Onderliggend gaat er in het inflatieplaatje een hardnekkigheid schuil: de inflatie bij dienstverlening noteert nog altijd op 5,2 procent.

"De verwachtingen voor een renteverlaging door de Fed in maart volgend jaar is opgelopen naar 85 procent. Met de Fed op tafel zijn ook de verwachting voor het aantal basispunten waarmee de ECB de rente volgend jaar gaat verlagen opgelopen, van 130 naar 150 basispunten. De vraag is of de ECB nu toch de Fed volgt of dat deze, zoals recent in de prognoses al was opgenomen, eerder dan de Fed de rente verlaagt. Een nog mildere ECB dan de Fed kan de euro in elk geval weer de nodige druk bezorgen", blikte Van der Meer vooruit naar vanmiddag als de ECB het rentebesluit publiceert. De handelaar schat in dat het rentebesluit van de Bank of England beduidend minder aandacht trekt.

De Zwitserse centrale bank SNB hield het belangrijkste rentetarief vandaag op 1,75 procent, nu de inflatiedruk afneemt. De centrale bank van Noorwegen verhoogde het tarief donderdag onverwacht wel met 25 basispunten, naar 4,50 procent, omdat de inflatie volgens de beleidsmakers nog te hoog is. Norges Bank verwachtte in het commentaar wel dat de rente nu voorlopig op dit niveau blijft.

In de VS komen vanmiddag de steunaanvragen, de detailhandelsverkopen over november en de bedrijfsvoorraden over oktober naar buiten.

De euro noteerde donderdag 0,2 procent hoger op 1,0902 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8609 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,3 procent en noteerde op 1,2663 dollar. De euro daalde 1,7 procent naar 11,5317 Noorse kroon. Ten opzichte van de Zwitserse frank steeg de Europese munt met 0,3 procent naar 0,9503 frank.