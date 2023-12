Grootaandeelhouder Corbion roept op tot actie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouder Jeffrey Ubben heeft een brief geschreven aan bestuursvoorzitter Mathieu Vrijsen van Corbion, waarin hij aanstuurt op het onderzoeken van strategische opties voor het bedrijf, omdat hij grote zorgen heeft. Dit meldde Inclusive Capital Partners, waar Ubben eigenaar van is, donderdag. Ubben zegt al 2,5 jaar in gesprek te zijn met Corbion over de strategische richting van het bedrijf. De recente koersprestaties van het aandeel Corbion zijn volgens de oprichter van Inclusive "dramatisch", vooral met in het achterhoofd dat de kasstroom dit jaar met circa 15 procent zal groeien. "We hebben geconcludeerd dat Corbion proactief het grote gat in de waardering moet dichten", aldus Ubben in de brief. Inclusive Capital heeft naar eigen zeggen een belang van 10 procent in Corbion en is daarmee de op één na grootste aandeelhouder van het bedrijf. Het aandeel Corbion schoot donderdag 8,2 procent omhoog. Bron: ABM Financial News

