Norges bank verhoogt rente

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Noorse centrale bank Norges Bank heeft de beleidsrente verhoogd van 4,25 naar 4,50 procent, om het risico van langdurig hoge inflatie te beperken. Dat maakte de centrale bank donderdag bekend. De economie is weliswaar aan het afkoelen, maar de inflatie is nog te hoog. Daarbij zullen de sterke loongroei en de zwakke kroon de inflatie blijven opstuwen, verwacht Norges Bank. De rente zal waarschijnlijk nog enige tijd op dit niveau blijven. De vooruitblik van de centrale bank gaf aan dat de rente waarschijnlijk vanaf najaar 2024 geleidelijk weer zal dalen. De renteverhoging werd niet verwacht. Toch waren er door de zwakke Noorse kroon wel twijfels, stelde analist Jane Foley van Rabobank voorafgaand aan het rentebesluit. Bron: ABM Financial News

