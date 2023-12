Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel Ebusco Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Ebusco verlaagd van 6,70 naar 6,00 euro na de voorzichtige outlook voor de tweede helft van het boekjaar, de trage progressie en de eerder dan verwachte kapitaalverhoging. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport. Ebusco verlaagde woensdag het middenpunt van zijn omzetverwachting voor 2023 van 155 miljoen naar 150 miljoen euro, onder meer als gevolg van uitdagingen in de aanvoerketen. Dit wijst erop dat het bedrijf nog steeds moeite heeft om zijn plannen te realiseren, aldus Degroof Petercam. De logistiek lijkt de grote uitdaging, als het bedrijf volgend jaar grote volumes moet gaan leveren samen met assemblagepartners. De EBITDA in de tweede helft van het jaar moet wel aanzienlijk beter zijn dan de eerste helft en voor 2024 zou de omzet boven 300 miljoen euro uitkomen, dus een verdubbeling. Analist Luuk van Beek blijft echter voorzichtig ten aanzien van de nieuwe vooruitzichten, gezien de zwakke staat van dienst die Ebusco heeft in het halen van zijn doelen. Bovendien is de orderinstroom de laatste tijd laag en hebben diverse concurrenten grote orders binnengehaald. Ebusco heeft nieuwe orders nodig om ook na 2024 goede volumes te houden, stelde Van Beek. Degroof Petercam had verwacht dat het bedrijf zou wachten met herfinancieren tot de nieuwe productiestrategie succesvolle resultaten zou afwerpen. Dat deze financiering eerder werd uitgevoerd, kan erop wijzen dat het bedrijf de komende maanden aanzienlijke risico's ziet. Opwaarts potentieel ziet Degroof Petercam als de productie op stoom komt zonder haperingen, en als er nieuwe contracten worden binnengehaald. Het 3.0 model is voordeliger dan dat van concurrenten, maar dat blijkt nog niet uit de orderinstroom. Als Ebusco een stabiele financiële situatie kan bereiken, kan het aandeel zelfs 17 euro waard worden, maar ook de neerwaartse risico's voor de koers zijn aanzienlijk als het blijft aanmodderen, waarschuwde Van Beek, die een Houden advies heeft op het aandeel. Op een groen Damrak daalde het aandeel Ebusco donderdag met 4,1 procent naar 5,20 euro. Bron: ABM Financial News

