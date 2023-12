Beursblik: bescherming platformwerkers positief voor Just Eat Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese wet gericht op betere werkomstandigheden voor medewerkers van zogeheten platformbedrijven zoals Uber en Deliveroo, zal voor een gelijk speelveld zorgen tussen Just Eat Takeaway en zijn concurrenten. Dit oordeelde analist Marc Hesselink van ING donderdag in een rapport. In Brussel werd woensdag een voorlopig Europees akkoord bereikt over een wet gericht op betere werkomstandigheden. De nieuwe regels moeten voorkomen dat werkers ten onrechte als zelfstandige ondernemers worden beschouwd en daardoor geen bescherming krijgen van het arbeidsrecht. Just Eat Takeaway heeft maaltijdbezorgers in dienst, dus vooral concurrenten als Uber, Deliveroo, Glovo en Wolt zullen hun bezorgkosten zien stijgen door de nieuwe regelgeving. "De implementatie van de nieuwe regelgeving zal een gelijk speelveld creëren tussen Just Eat en concurrenten", aldus Hesselink. "Dat zal positief uitpakken voor Just Eat." De concurrentie moet ofwel de prijzen verhogen of de activiteiten terugschalen, wat in beide gevallen ruimte biedt voor Just Eat om marktaandeel te veroveren en zijn positie in Noord-Europa te versterken. Ook zal het de weg vrijmaken om een dominantere positie op de Zuid-Europese markt te verwerven. Hesselink sluit ook niet uit dat concurrenten nog boetes of achtergestelde belastingen opgelegd krijgen omdat ze al die tijd niet hebben voldaan aan lokale regelgeving. ING heeft een koopadvies op Just Eat Takeaway.com met een koersdoel van 20,00 euro. Het aandeel steeg donderdagochtend met 5,6 procent tot 15,49 euro. Bron: ABM Financial News

