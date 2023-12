Damrak fors hoger van start Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong 1,0 procent hoger naar 794,39 punten, terwijl de Midkap zelfs meer dan 3 procent won. Onder de hoofdaandelen ging Philips aan kop met een winst van 3,6 procent, gevolgd door Adyen met 2,7 procent. ArcelorMittal werd 2,5 procent duurder. Alleen Wolters Kluwer was een dissonant met een daling van een procent naar 132,30 euro, na een verkoopadvies door Citi met een koersdoel van 112,50 euro. Onder de volledig groengekleurde AMX aandelen wonnen Allfunds, Alfen, WDP, Air France-KLM en JustEat vijf tot ruim zeven procent. Air France-KLM is positiever geworden over de ontwikkeling van de operationele marges voor de periode 2026 tot en met 2028. Dit bleek uit een update van de luchtvaartmaatschappij in aanloop naar een beleggersdag later vandaag. In de AScX won TomTom bijna vier procent. De duimen gingen echter omlaag voor Ebusco na onder meer een emissie en een outlookverlaging. Het aandeel daalde 5 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.