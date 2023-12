Citi Research zet Wolters Kluwer op verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Citi Research heeft het advies voor Wolters Kluwer verlaagd van Neutraal naar Verkopen en het koersdoel ging van 116,00 naar 112,50 euro. Het koersdoel voor RELX werd door Citi verhoogd van 29,00 naar 31,00 pond met handhaving van het Neutraal advies. Dit bleek donderdag uit een rapport van de Amerikaanse zakenbank. Citi plaatste kanttekeningen bij de autonome groei van Wolters Kluwer. Een deel van de groei is toe te schrijven aan een robuuste stijging van de niet-terugkerende inkomsten en eenmalige posten. Citi is er niet gerust op dat de omzet ook duurzaam kan blijven toenemen. Bovendien ligt de waardering voor Wolters Kluwer volgens Citi licht boven de waardering van sectorgenoten, ondanks een lagere groei en een portfolio van lagere kwaliteit. Cito baseerde het nieuwe koersdoel op de toekomstige kasstromen en een berekening van de som der delen. Met het nieuwe koersdoel ligt de koers/winstverhouding voor Wolters Kluwer voor 2024 op 24. Dat is volgens Citi een lichte korting ten opzichte van RELX. Bij de jaarcijfers in februari volgend jaar kijkt Citi vooral uit naar de outlook voor de omzet uit transacties, de marge-outlook voor 2024 en het geplande inkoopprogramma van eigen aandelen. Citi verlaagde de winstverwachting voor RELX voor 2024 en 2025 met 2,7 procent op basis van zijn verwachtingen voor het Britse pond. Het nieuwe koersdoel baseerde Citi onder meer op de verwachting voor de toekomstige kasstromen. Wolters Kluwer sloot woensdag op 133,60 euro en RELX op 36,75 euro. De Britse notering van RELX sloot op 31,69 pond. Bron: ABM Financial News

