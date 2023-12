Citi Research zet UMG op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Citi Research heeft het advies voor Universal Music Group verhoogd van Neutraal naar Kopen, terwijl het koersdoel van 25,00 naar 29,00 euro ging. Dit bleek donderdag uit een rapport van de Amerikaanse bank. Analisten van Citi noemden de outlook op korte termijn bemoedigend op basis van drie punten. Zo zal UMG duidelijk profiteren van de actie die streamingdiensten ondernemen om streamingfraude tegen te gaan en om de prijzen te verhogen. "De bredere muziekindustrie zal daarvan profiteren", aldus de analisten. Citi ziet ruimte voor een toenemende omzetgroei uit streaming in het vierde kwartaal en voorziet ook een sterk 2024. Verder maakt de markt zich volgens de analisten druk om de risico's van toegenomen concurrentie, maar Citi is niet bang dat UMG marktaandeel verliest. "Belangrijker is, zeker gezien het vooruitzicht op hogere rentes voor een langere periode, dat UMG niet veel kwijt zal zijn aan voorschotten voor artiesten en investeringen in de catalogus." Citi verwacht niet dat er veel opwaarts potentieel is voor de brutomarges, maar op termijn zal de aangepaste EBITDA-marge aantrekken en zal de vrije kasstroom stijgen. Tot slot merkte Citi op dat het aandeel twee jaar na de beursgang vrijwel een vlakke koersontwikkeling heeft laten zien, terwijl de aangepaste EBITDA in dezelfde periode wel flink steeg. "De waardering van UMG ten opzichte van andere defensieve groeinamen in Europa lijkt dan ook erg aantrekkelijk", concludeerden de analisten, die hierom het advies verhoogden. Het aandeel UMG sloot woensdag op 25,65 euro. Bron: ABM Financial News

