Heineken wil door met CEO Dolf van den Brink

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Heineken wil CEO Dolf van den Brink herbenoemen voor een periode van vier jaar. Dit maakte de brouwer donderdagochtend bekend. Heineken wil de herbenoeming voorleggen tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op 25 april volgend jaar. De herbenoeming zal dan ingaan per 1 juni 2024 voor een periode van vier jaar. Verder wil de brouwer commissarissen Jean-Marc Huët, die ook voorzitter is, en Pamela Mars-Wright herbenoemen voor een periode van twee jaar. Tevens wil Heineken CEO Peter Wennink van ASML als commissaris voorstellen tijdens de jaarvergadering in 2024. Hij zou worden benoemd voor een periode van vier jaar. Bron: ABM Financial News

