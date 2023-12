Fors hogere start AEX voorzien na rentebesluit Fed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag in het groen van start. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van krap 1,0 procent. Woensdag sloot de AEX dankzij koerswinsten voor de halfgeleiders nog fractioneel hoger, op een slotstand van 787,02 punten. De Amerikaanse beurzen wisten woensdagavond overtuigend de weg omhoog te vinden, nadat bleek dat de leden van de Federal Reserve rekening houden met drie renteverlagingen in 2024. Alle drie de hoofdindices scherpten met winsten van krap anderhalf procent hun jaarrecords aan, en voor de Dow-Jones index betekende dat ook een 'all time high'. De opstelling van de leden van de Fed bevestigde de groeiende overtuiging op Wall Street dat de teruglopende inflatie zal leiden tot een flink soepeler monetair beleid in 2024, en dat gaf extra steun aan de recente daling van de rentes in combinatie met oplopende aandelenkoersen. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vanochtend onder de vier procent. Ruim anderhalve maand geleden bedroeg het rendement nog meer dan vijf procent. De Aziatische beurzen noteerden vanochtend overwegend hoger. Maar de Japanse Nikkei 225 gaf echter de winst prijs en koerste krap een procent lager op 32.637 punten. Het vooruitzicht van meerdere Amerikaanse renteverlagingen leidde tot een flink aantrekkende yen, een beweging die al langer zichtbaar is. Vanochtend ontving men ruim 141 yen voor een dollar. Een maand geleden was dit nog meer dan 151. Een duurdere yen ondermijnt de concurrentiepositie van Japanse exporteurs. De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend 0,5 procent hoger op 69,80 dollar per vat, na een winst van 1,3 procent woensdagavond in New York. Eerder deze week noteerde het zwarte goud nog op het laagste niveau in zes maanden tijd. Vandaag verschuift de aandacht naar de rentebesluiten van de Europese Centrale Bank en de Bank of England. Ook hier worden geen aanpassingen verwacht, maar de begeleidende commentaren kunnen van grote invloed zijn op het handelsverloop vandaag. Bedrijfsnieuws Ebusco kondigde een kapitaalverhoging aan om 25 miljoen euro op te halen. De 5 miljoen nieuwe aandelen worden geplaatst op 5,00 euro per aandeel. Ook wordt er een converteerbare obligatie ter waarde van 36,8 miljoen euro geplaatst bij Heights Capital Management. Het aandeel Ebusco sloot woensdag op 5,42 euro. Daarnaast was volgens Jefferies sprake van de aankondiging van een outlookverlaging voor 2023. John Bean Technologies benaderde Marel opnieuw met een overnamevoorstel. Eind november meldde Marel al dat het was benaderd door John Bean, dat toen aangaf bereid te zijn om 3,15 euro per aandeel Marel te willen betalen. Inmiddels is dit bedrag verhoogd naar 3,40 euro per aandeel. Citi zette Wolters Kluwer op de verkooplijst en verhoogde het koersdoel voor RELX. Universal Music Group kreeg van de Amerikaanse bank een koopaanbeveling. Berenberg verlaagde het koersdoel voor OCI van 30,00 naar 26,00 euro, bij handhaving van het Houden advies. Slotstanden Wall Street De S&P 500 steeg woensdag 1,4 procent naar 4.707,09 punten, de Dow Jones index won 1,4 procent en sloot op 37.090,24 punten en de Nasdaq sloot ook 1,4 procent hoger op 14.733,96 punten. Bron: ABM Financial News

