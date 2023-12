Beursblik: nieuw bod op Marel ruim boven koersdoel Jefferies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) Het woensdag verhoogde overnamevoorstel van John Bean Technologies op Marel biedt een fikse premie. Dat stelde analist David Kerstens van Jefferies donderdag. Ten opzichte van de koers voor de overnameplannen bekend werden, ligt het potentiële bod van 3,40 per aandeel maar liefst 50 procent hoger en is het ook 26 procent hoger dan het koersdoel van Jefferies van 2,70 euro voor Marel voor het komende jaar. Dat koersdoel gaat uit van een jaarlijkse autonome omzetgroei van 5 procent en een herstel van de EBIT-marge van 9,2 procent dit jaar tot 10,7 procent volgend jaar en tot 13,1 procent in 2027. Dat zou de marge in lijn brengen met de sector, terwijl Marel zelf hoger mikt, namelijk op een marge van 14 tot 16 procent in 2024. Uitgaande van de margedoelen van Marel zelf, zou het aandeel 4,00 euro waard kunnen zijn, aldus Kerstens, terwijl John Bean aanvankelijk 3,15 euro wilde betalen, en inmiddels 3,40 euro per aandeel. Het verhoogde bod van 3,4 miljard euro bedraagt 17,1 keer de verwachte EBIT voor volgend jaar. Dat biedt een premie van 22 procent op sectorgenoten in de vleesverwerkingsbranche en van 30 procent op de sector van machinebouwers. John Bean zelf wordt op 18,3 keer de verwachte EBIT voor 2024 verhandeld. Bron: ABM Financial News

