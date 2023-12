Arcadis ruimt voormalige boorputten op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis gaat met Wellgear en NAM de voormalige gaswinlocaties in Nederland opruimen. Dit maakten de partijen donderdag bekend. Het gaat daarbij in totaal om 350 locaties, 800 boorputten en 1.750 kilometer aan pijpleidingen. De opruimactiviteiten gaan tien tot vijftien jaar in beslag nemen. Financiële details werden niet bekend gemaakt. Bron: ABM Financial News

