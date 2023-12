Outlookverlaging en emissie bij Ebusco Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft woensdagavond de markt op de hoogte gesteld van een kapitaalverhoging en verlaagde daarbij ook de outlook voor 2023. Dit zag analist David Kerstens van Jefferies, zo bleek donderdag uit een rapport van hem. Met de uitgifte van 5 miljoen nieuwe aandelen stijgt het aantal uitstaande aandelen Ebusco met 8,5 procent. De aandelen worden geplaatst op 5,00 euro per stuk, een korting van ongeveer 8 procent. De nieuwe outlook van Ebusco voor 2023, van een omzet van 145 tot 155 miljoen euro, is volgens Kerstens 13 procent lager dan de analistenconsensus. Verder denkt Ebusco dat de EBITDA in de tweede helft van dit jaar beter zal zijn dan in de eerste zes maanden, toen er een verlies van 43,5 miljoen euro werd geboekt. Voor 2024 is de outlook positiever met een omzet van meer dan 300 miljoen euro, terwijl de consensus uitgaat van 292 miljoen euro. Daarbij bevestigde Ebusco dat het rekent op een positieve EBITDA volgend jaar, nu de productiecapaciteit wordt opgevoerd met behulp van assemblagepartners. Kerstens merkte op dat Ebusco niets zei over het orderboek, terwijl daar wel zorgen over zijn, aangezien de orderinstroom een daling laat zien. Jefferies heeft een Houden advies op Ebusco met een koersdoel van 8,00 euro. Het aandeel Ebusco sloot woensdag op 5,42 euro. Bron: ABM Financial News

