Tokio dissonant in Azië na rentebesluit Fed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden donderdagochtend overwegend hoger, na nieuwe recordstanden op Wall Street woensdagavond. De Japanse Nikkei 225 gaf echter de winst prijs en koerste krap een procent lager op 32.637 punten. Het vooruitzicht van meerdere Amerikaanse renteverlagingen leidde tot een flink aantrekkende yen, een beweging die overigens al langer zichtbaar is. Een dure yen ondermijnt de concurrentiepositie van Japanse exporteurs. Sydney en Seoel wonnen juist respectievelijk 1,7 procent en 1,2 procent. De Hang Seng index in Hongkong en de Nifty 50 index in New Delhi wonnen daarnaast circa een procent, terwijl de Shanghai Composite fractioneel in het rood noteerde. De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend 0,5 procent hoger op 69,80 dollar per vat, na een winst van 1,3 procent woensdagavond in New York. De Europese beurzen maken zich op voor een flink hogere start, na het positieve sentiment op Wall Street woensdagavond na het rentebesluit van de Federal Reserve. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.