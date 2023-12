Europese beurzen openen flink hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet dankzij de woorden van voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse Federal Reserve.

IG voorziet een openingswinst van 182 punten voor de Duitse DAX en een plus van 86 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 69 punten hoger te openen.

De Europese markten zijn woensdag nagenoeg vlak gesloten in aanloop naar het laatste monetaire beleidsbesluit van dit jaar van de Amerikaanse Fed.

Na een positieve opening zakten de beurzen gedurende woensdag toch wat weg richting het 'main event' van woensdagavond.

Verder werd bekend dat de Britse industrie over oktober van dit jaar 0,8 procent minder produceerde. De productie van de industrie van de eurozone daalde in oktober met 0,7 procent, terwijl de verwachting vooraf lag op een daling met 0,3 procent.

Stijgers en dalers

BASF ging woensdag in Frankfurt aan kop en won 4,4 procent. UBS verhoogde het advies voor BASF van Verkopen naar Kopen op basis van een herstel in de huidige cyclus. UBS verwacht een bodemvorming voor BASF in het lopende kwartaal en het eerste kwartaal van 2024.

Siemens Energy verloor daarentegen 3,2 procent.

In Parijs voerden Engie en Essilor Luxottica de lijst aan met winsten van 1,1 en 1,0 procent. Carrefour had een lastige dag en verloor 5,4 procent.

In Brussel was Solvay de grote winnaar en kon 8,2 procent bijschrijven als gevolg van de opsplitsing van Solvay in Syensqo en het 'nieuwe' Solvay. Beide aandelen kregen de afgelopen dagen een reeks koopadviezen van analisten uitgedeeld.

In Amsterdam was ASMI de grootste stijger en kon 2,8 procent bijschrijven. Ahold Delhaize was de grootste daler en verloor 2,1 procent.

Inditex verloor 0,1 procent, ondanks dat het Spaanse modehuis de marge-outlook voor volgend jaar verhoogde. Volgens Bernstein is er voor het vierde kwartaal nog wel wat ruimte voor margegroei.

Euro STOXX 50 4.530,19 (-0,1%)

STOXX Europe 600 472,46 (-0,1%)

DAX 16.766.05 (-0,2%)

CAC 40 7.531,22 (-0,2%)

FTSE 100 7.548,44 (+0,1%)

SMI 11.188,91 (+0,3%)

AEX 787,02 (+0,1%)

BEL 20 3.704,01 (-0,5%)

FTSE MIB 30.295,69 (-0,2%)

IBEX 35 10.096,10 (-0,2%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat donderdag een hogere opening tegemoet, na woensdag hoger te zijn geëindigd, nadat bleek dat de leden van de Federal Reserve rekening houden met drie renteverlagingen in 2024. Alle drie de indices scherpten gisteren de jaarrecords aan en voor de Dow-Jones index betekende dat zelfs een nieuwe 'all time high'.

Het enthousiasme was te danken aan de Federal Reserve die aankondigde dat de rente volgend jaar naar verwachting drie keer zal worden verlaagd met 25 basispunten. Hiermee kreeg de recente daling van de rentes en oplopende aandelenkoersen extra steun in de hoop dat de centrale bank eindelijk de vertragende trend van de inflatie zou gaan erkennen met een minder agressieve monetaire houding.

Uiteraard hield Powell alle opties open, maar Powell zei ook dat renteverlagingen "in zicht beginnen te komen" en "duidelijk een onderwerp van discussie zijn".

Fed-functionarissen sloten in hun verklaring van woensdag een strakker beleid niet uit, maar Powell suggereerde sterk dat de focus in de toekomst ligt op het moment waarop de rente moet worden verlaagd en niet op het moment waarop deze verder zal worden verhoogd.

Als het erom gaat de rente te lang te hoog te laten, zei Powell: "We weten dat het een risico is en we zijn er erg op gericht om die fout niet te maken."

Verder bleken de Amerikaanse producentenprijzen in november stabiel na een daling met 0,4 procent een maand eerder. Economen rekenden voor november op een stijging met 0,1 procent, dus het cijfer was geen grote verrassing.

De olieprijzen noteerden woensdag hoger, mede nadat de Amerikaanse olievoorraden opnieuw waren gedaald. In de week eindigend op 8 december daalden de voorraden ruwe olie met 4,3 miljoen vaten naar 440,8 miljoen vaten.

Het herstel komt nadat de prijs dinsdag nog was gedaald naar het laagste niveau in 6 maanden door zorgen over een mogelijke overaanbod en de ongerustheid over de vraag.

Een vat WTI-olie noteerde 1,3 procent hoger op 69,47 dollar.

De euro/dollar steeg na het rentebesluit en toelichting naar 1,0881. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0787 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0793 op de borden.

Stijgers en dalers

De aandelen van Pfizer daalden met 6,7 procent. De farmaceut heeft gewaarschuwd dat de omzet uit coronaproducten volgend jaar vermoedelijk flink zal dalen. De omzetoutlook die Pfizer voor 2024 afgaf, stelde teleur. Ook zal de winst lager uitvallen dan analisten hadden voorzien.

De aandelen van online marktplaats Etsy daalden met 2,2 procent, nadat het bedrijf bekendmaakte 11 procent van zijn personeel te ontslaan vanwege de moeilijke marktomstandigheden.

De aandelen van Vertex stegen ruim 13 procent, nadat de niet-opioïde pijnstiller van het bedrijf de pijn aanzienlijk verminderde bij diabetespatiënten die leden aan een chronische zenuwaandoening in een tussentijdse studie. Deze positieve resultaten ondersteunen de hoop van het biotechbedrijf om een medicijn te ontwikkelen dat een sterke pijnverlichting kan bieden zonder het verslavende potentieel van opioïde medicijnen. Vertex zei dat het “met urgentie werkt” om het medicijn naar een laat stadium van onderzoek te brengen.

Het aandeel van Alphabet steeg licht met 0,3 procent, ondanks een jury-oordeel van maandag. Hieruit bleek dat Google een illegaal monopolie drijft met zijn Play Store. De uitspraak is een nieuwe bedreiging voor de inkomsten uit de App Store van het bedrijf, die goed is voor 500 miljard dollar aan omzet per jaar en een winstmachine is geworden. De jury koos unaniem de kant van spellenmaker Epic Games, die zegt te zijn benadeeld door Google.

ReShape Lifesciences steeg maar liefst 53 procent, nadat het bedrijf dinsdag goedkeuring had gekregen van zijn middel tegen obesitas. Het bedrijf wil het product Lap-Band 2.0 in de VS lanceren.

Take-Two Interactive wist 3,8 procent bij te schrijven. De maker van onder meer de populaire Grand Theft Auto-gameserie krijgt een notering in de Nasdaq 100 index.

S&P 500 index 4.707,09 (+1,4%)

Dow Jones index 37,090,24 (+1,4%)

Nasdaq Composite 14.733,96 (+1,4%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag verdeeld.

Nikkei 225 32.639,42 (-0,9%)

Shanghai Composite 2.964,32 (-0,2%)

Hang Seng 16.371,93 (+0,9%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0897. Woensdagavond noteerde het muntpaar op 1,0877.

USD/JPY Yen 141,40

EUR/USD Euro 1,0897

EUR/JPY Yen 154,10

MACRO-AGENDA:

06:30 Industriële productie - Oktober def. (Jap)

10:00 IEA - Maandrapport (Fra)

13:00 Bank of England - Rentebesluit (VK)

14:15 Europese Centrale Bank - Rentebesluit (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Detailhandelsverkopen - November (VS)

14:45 Europese Centrale Bank - Toelichting voorzitter Lagarde (eur)

16:00 Bedrijfsvoorraden - Oktober (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

00:00 Air France-KLM – Beleggersdag

17:45 Brederode - Halfjaarcijfers

22:00 Adobe - Cijfers vierde kwartaal (VS)