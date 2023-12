Olieprijzen hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is woensdag hoger gesloten, geholpen door een groter dan verwachte wekelijkse daling van de voorraden ruwe olie in de VS en dat de Federal Reserve heeft aangegeven dat er volgend jaar mogelijk drie renteverlagingen komen. Bij een settlement van 69,47 dollar steeg een vat West Texas Intermediate met 1,3 procent goedkoper. Vandaag werd bekend dat oliekartel OPEC haar verwachtingen handhaafde voor de wereldwijde vraag naar olie dit jaar en verhoogde wel de groeiraming voor de mondiale economie. Ook namen de Amerikaanse olievoorraden weer af. In de week eindigend op 8 december daalden de voorraden ruwe olie met 4,3 miljoen vaten naar 440,8 miljoen vaten. Analisten rekenden vooraf op een daling van ongeveer 0,7 miljoen vaten. Een week eerder daalden de voorraden ook al met 4,6 miljoen vaten. De benzinevoorraden stegen met 0,4 miljoen vaten naar een totaal van 224,0 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel stegen met 1,5 miljoen vaten tot 113,5 miljoen vaten. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen daalde van 90,5 naar 90,2 procent. Ook bleek vandaag dat de leden van de Amerikaanse centrale bank rekening houden met drie renteverlagingen in 2024. Hoewel de rente onveranderd bleef, zei Powell dat renteverlagingen “in zicht beginnen te komen” en “duidelijk een onderwerp van discussie zijn”. Fed-functionarissen sloten in hun verklaring van woensdag een strakker beleid niet uit, maar Powell suggereerde sterk dat de focus in de toekomst ligt op het moment waarop de rente moet worden verlaagd en niet op het moment waarop deze verder zal worden verhoogd. Als het erom gaat de rente te lang te hoog te laten, zei Powell: "We weten dat het een risico is en we zijn er erg op gericht om die fout niet te maken." Dit alles voedt de hoop op een zachte economische landing en bood de olieprijs wat extra steun, nadat eerder deze week nog het laagste niveau in 6 maanden werd bereikt. Bron: ABM Financial News

