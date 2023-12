Woorden van Powell zorgen voor extra optimisme Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse Federal Reserve heeft woensdagavond, zoals verwacht, de rente onveranderd gelaten op 5,25 tot 5,50 procent, het hoogste niveau in 22 jaar. Het besluit werd unaniem genomen. Naast het besluit om de rente ongewijzigd te laten, verwachten de leden van de commissie nu ook minstens drie renteverlagingen in 2024, waarbij wordt uitgegaan van verlagingen van een kwart procentpunt. Dat is minder dan de marktverwachting van vier verlagingen, maar wel agressiever dan wat bankiers van de Fed eerder hadden aangegeven. Tijdens de persconferentie na het besluit liet voorzitter Jerome Powell wel weten dat de verwachtingen van individuele leden anders kunnen uitpakken dan verwacht en hield daarmee zoals gewoonlijk zijn opties open. “De inflatie is afgenomen van haar piek en dit is gebeurd zonder een significante stijging van de werkloosheid. Dat is heel goed, maar de inflatie is nog steeds te hoog. Voortdurende vooruitgang en het terugdringen ervan is niet verzekerd. En de weg vooruit is onzeker”, aldus Powell. Powell zei ook dat renteverlagingen “in zicht beginnen te komen” en “duidelijk een onderwerp van discussie zijn”. Fed-functionarissen sloten in hun verklaring van woensdag een strakker beleid niet uit, maar Powell suggereerde sterk dat de focus in de toekomst ligt op het moment waarop de rente moet worden verlaagd en niet op het moment waarop deze verder zal worden verhoogd. Als het erom gaat de rente te lang te hoog te laten, zei Powell: “we weten dat dat een risico is, en we zijn er erg op gericht om die fout niet te maken." De markten reageerden enthousiast en wisten alle drie de aandelenindices de jaarrecords aan te scherpen. De S&P 500 steeg 0,9 procent, de Amerikaanse tienjaarsrente daalde 18 basispunten naar 4,03 procent en de euro/dollar steeg naar 1,0876. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.