Ebusco wil 25 miljoen euro ophalen

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft een kapitaalverhoging aangekondigd om 25 miljoen euro op te halen. Dit maakte de bouwer van elektrische bussen uit Deurne woensdagavond bekend. De 5 miljoen nieuwe aandelen worden geplaatst op 5,00 euro per aandeel. Ook wordt er een converteerbare obligatie ter waarde van 36,8 miljoen euro geplaatst bij Heights Capital Management. Met dit geld wil Ebusco bestaande schulden herfinancieren, liquiditeit verkrijgen voor werkkapitaal en gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden. Ebusco verlengt zo de looptijd van de schulden en tegen gunstigere voorwaarden. De vier grootste aandeelhouders van Ebusco steunen de plannen van het bussenbedrijf en zij nemen deel aan de versnelde boekprocedure. Outlook Tegelijk met de aankondiging van de kapitaalverhoging, gaf Ebusco ook een nieuwe outlook af. In 2023 zal de omzet van het bedrijf vermoedelijk uitkomen tussen de 145 en 155 miljoen euro. Dat is minder dan de 145 tot 165 miljoen euro die Ebusco medio oktober nog als outlook afgaf. De fabrikant zei woensdag nog altijd last te hebben van een gebrekkige aanvoer van componenten, wat leidt tot inefficiëntie en extra kosten. Door maatregelen te nemen denkt Ebusco dat de EBITDA in de tweede jaarhelft "significant" beter zal zijn dan in de eerste zes maanden. Ook is de fabrikant te spreken over de samenwerking met de assemblagepartners in China. De fabriek in het Franse Rouen ligt verder op schema, zei Ebusco woensdag. Voor 2024 rekent Ebusco op een omzet van meer dan 300 miljoen euro. Ook zal de EBITDA positief zijn. In de loop van volgend jaar wil Ebusco een bandbreedte afgeven voor de EBITDA. COO Bob Fleuren heeft laten weten in mei 2024 niet op te gaan voor een nieuwe termijn. Verder heeft Ebusco adviseur Frank Meurs aangesteld als adviseur van de directie, en is het van plan om Meurs ook voor te dragen als lid van de raad van commissarissen. In het tweede kwartaal van 2024 zal Ebusco een beleggersdag organiseren. Het aandeel Ebusco sloot woendag op 5,42 euro. Bron: ABM Financial News

