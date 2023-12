Update: Fed houdt rente ongewijzigd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse Federal Reserve heeft woensdagavond, zoals verwacht, de rente onveranderd gelaten op 5,25 tot 5,50 procent. Daarmee blijft de rente op het hoogste niveau in 22 jaar. Het besluit werd unaniem genomen. Naast het besluit om de rente ongewijzigd te laten, verwachten de leden van de commissie nu ook minstens drie renteverlagingen in 2024, waarbij werd uitgegaan van verlagingen van een kwart procentpunt. Dat is minder dan de marktverwachting van vier verlagingen, maar wel agressiever dan wat ambtenaren eerder hadden aangegeven. In een verklaring na de bijeenkomst werd gesteld dat de economische activiteit ten opzichte van het derde kwartaal was vertraagd en dat de banengroei was gematigd. Nu de inflatie afkoelt, hebben de leden er meer vertrouwen in gekregen dat ze de rente niet langer hoeven te verhogen om de druk op de consumentenprijzen te verlichten. Fed-functionarissen zien de inflatie vertragen tot 2,8 procent eind dit jaar en tot 2,4 procent eind 2024. De commissieleden verwachten nu een economische groei van 2,6 procent op jaarbasis in 2023, een stijging van een half procentpunt ten opzichte van de laatste update in september. De leden verwachten dat de economische groei in 2024 op 1,4 procent zal uitkomen, ongeveer onveranderd ten opzichte van de vorige vooruitzichten. De projecties voor het werkloosheidspercentage bleven grotendeels ongewijzigd op 3,8 procent in 2023 en stijgend naar 4,1 procent in de daaropvolgende jaren. Als verrassing kwam de keuze voor de status quo niet, maar was de verwachte daling van drie rentedalingen volgend jaar wel opvallend gezien de eerdere uitspraken. De markten reageerden daarom positief en kort na het rentebesluit noteerde de euro/dollar op 1,0846. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde zelfs 12 basispunten naar 4,08 procent, terwijl de aandelenindices ongeveer 0,6 procent terreinwinst boekten. De markt wacht nu op een toelichting door voorzitter Jerome Powell. Mogelijk dat zijn woorden nog voor beweging op de financiële markten zorgen.

Update: om renteverwachtingen, inflatie en economische prognoses toe te voegen. Bron: ABM Financial News

