Fed houdt rente ongewijzigd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse Federal Reserve heeft woensdagavond, zoals verwacht, de rente onveranderd gelaten en handhaafde het niveau op 5,25 tot 5,50 procent. Het besluit werd unaniem genomen. In juli van dit jaar verhoogde de Fed de rente voor het laatst en sindsdien staat de rente op 5,25 tot 5,50 procent.



Kort voor het rentebesluit noteerde de euro/dollar op 1,0783. De Amerikaanse tienjaarsrente stond op 4,16 procent. Bron: ABM Financial News

