Wall Street in afwachting van rentebesluit

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen bleven woensdag dicht bij huis met nog een paar uur handel te gaan. Dit in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank dat om 20:00 uur bekend wordt gemaakt

De S&P 500 steeg fractionel naar 4.644,19 punten, de Dow Jones index daalde fractioneel naar 36.576,91 punten en de Nasdaq noteerde 0,1 procent lager op 14.523,16 punten.

Aangezien bijna alle marktvolgers ervan uitgaan dat de rente ongemoeid wordt gelaten, zal de aandacht vooral uitgaan naar de toelichting op het besluit, de dot plot en de nieuwe economische ramingen.

Omdat de kerninflatie nog twee keer zo hoog ligt als de doelstelling van 2 procent die de Fed hanteert, is de markt misschien te optimistisch, waarschuwde Deutsche Bank. De bank rekent eerder op een uitspraak in de trant van dat de centrale bank bereid is het beleid verder te verkrappen als dat nodig zou zijn. Ook Swissquote denkt dat Powell het optimisme zal willen temperen.

CMC Markets denkt dat sommige Fed-bestuurders zich nog wel zorgen maken over de effecten van een verlaging en of een verlaging niet weer kan leiden tot een oplopende inflatie. CMC verwacht niet dat er nog een renteverhoging in het vat zit, maar denkt wel dat de Fed in de dot plot niet al te mild wil overkomen.

De Amerikaanse producentenprijzen bleven in november stabiel na een daling met 0,4 procent een maand eerder. Economen rekenden voor november op een stijging met 0,1 procent, dus het cijfer was geen grote verrassing.

De olieprijzen noteerden woensdag wat hoger, nadat de Amerikaanse olievoorraden opnieuw waren gedaald. In de week eindigend op 8 december daalden de voorraden ruwe olie met 4,3 miljoen vaten naar 440,8 miljoen vaten.

Het herstel komt nadat de prijs dinsdag nog was gedaald naar het laagste niveau in 6 maanden door zorgen over een mogelijke overaanbod en de ongerustheid over de vraag. Een vat WTI-olie noteerde 0,8 procent hoger op 69,15 dollar. Oliekartel OPEC handhaafde vanmiddag haar verwachtingen voor de wereldwijde vraag naar olie dit jaar en verhoogde de groeiraming voor de mondiale economie.

De euro/dollar noteerde nagenoeg onveranderd op 1,0782. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0787 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0793 op de borden.

Stijgers en dalers

De aandelen van Pfizer daalde met ongeveer 8 procent. De farmaceut heeft gewaarschuwd dat de omzet uit coronaproducten volgend jaar vermoedelijk flink zal dalen. De omzetoutlook die Pfizer voor 2024 afgaf, stelde teleur. Ook zal de winst lager uitvallen dan analisten hadden voorzien.

De aandelen van online marktplaats Etsy daalden met 5,6 procent, nadat het bedrijf bekendmaakte 11 procent van zijn personeel te ontslaan vanwege de moeilijke marktomstandigheden.

Het aandeel van Alphabet daalde licht met 0,6 procent na een jury-oordeel van maandag. Hieruit bleek dat Google een illegaal monopolie drijft met zijn Play Store. De uitspraak is een nieuwe bedreiging voor de inkomsten uit de App Store van het bedrijf, die goed is voor 500 miljard dollar aan omzet per jaar en een winstmachine is geworden. De jury koos unaniem de kant van spellenmaker Epic Games, die zegt te zijn benadeeld door Google.

ReShape Lifesciences steeg maar liefst met 76 procent, nadat het bedrijf dinsdag goedkeuring had gekregen van zijn middel tegen obesitas. Het bedrijf wil het product Lap-Band 2.0 in de VS lanceren.

Take-Two Interactive wist bijna 3 procent bij te schrijven. De maker van onder meer de populaire Grand Theft Auto-gameserie krijgt een notering in de Nasdaq 100 index.